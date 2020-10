Film "Harry Potter" jest jednym z najbardziej kasowych produkcji z początku XXI wieku. Pierwsza część sagi o młodym czarodzieju trafiła do kin w 2001 roku. To właśnie wtedy poznaliśmy aktorów wcielających się w popularne do dziś postaci. Główna trójka, czyli Harry Potter, Hermiona Granger i Ron Wesley od początku mieli rzeszę fanów, w przeciwieństwie do postaci drugoplanowych. My zatem przypomnimy sobie jedną z nich. Pamiętacie Gregory'ego Goyle'a, przyjaciela Draco Malfoya? Dziś już byście go nie poznali.

"Harry Potter". Jak zmienił się aktor grający Gregory'ego Goyle'a

W postać przyjaciela aroganckiego Draco wcielił się brytyjski aktor Joshua Herdman, który urodził się w 1987 roku w Hampton w Londynie. Jest synem aktora Martina Herdmana i Jessiki Herdman.

Filmy o Harrym Potterze były jego kinowym debiutem, jednak po zakończeniu nie kontynuował kariery aktorskiej, jak jego koledzy z branży. Pojawił się zaledwie w paru produkcjach i najczęściej grał drugoplanowe role.

Obecnie Joshua jest zawodnikiem MMA, a pierwszą walkę stoczył dokładnie 23 kwietnia 2016 roku w Ramford. Co ciekawe, pokonał wtedy Polaka Janusza Wałachowskiego.

Wybrałem MMA, ponieważ kocham ten sport. To surowe, ekscytujące i nieprzewidywalne zajęcie. Uważam, że jest bardziej interesujący niż boks, chociaż doceniam piękno i sztukę boksu - powiedział Herdman dla metro.co.uk.

Rozmawiał także z portalem The Daily Star o swojej pasji do sztuk walki. Przyznał wtedy, że był imprezowiczem i potrzebował czegoś, co pomogło mu się skupić i odciąć od takiego życia.

Joshua obecnie prowadzi spokojne życie - jest w związku z Jessiką Worth, z którą ma synka Morgana, trenuje i angażuje się w akcje społeczne. Prowadzi także aktywnie Instagram, gdzie możemy zobaczyć kawałek jego codziennego życia.

Warto zauważyć, że syn Josha jest bardzo podobny do znanego taty. Nic dziwnego, że internauci, patrząc na zdjęcia Morgana, widzą w nim małego Goyle'a z "Harry'ego Pottera".

Warto zauważyć, że syn Josha jest bardzo podobny do znanego taty. Nic dziwnego, że internauci, patrząc na zdjęcia Morgana, widzą w nim małego Goyle'a z "Harry'ego Pottera".