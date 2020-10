Małgorzata Rozenek-Majdan chętnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie obserwuje ją ponad milion użytkowników. Ponadto znana jest ze swojego poczucia humoru i ogromnego dystansu do siebie. Tak było i tym razem. Małgorzata zażartowała, że wybrała się do pracy... helikopterem, co uwieczniła na zdjęciu. Zaskoczeni?

Czym Małgorzata Rozenek-Majdan jeździ do pracy?

Małgorzata Rozenek-Majdan fotografię opublikowała na Instagramie. Pozuje na niej w eleganckim i szykownym stroju. Ma marynarkę, jasny golf i modne okulary. W tle widać ekskluzywny helikopter. Nic więc dziwnego, że cała sceneria przypomina kadr rodem z hollywoodzkiego filmu.

Ja w drodze do pracy, a Wy? #boldandbeautiful #richandfamous - podpisała zdjęcie.

Pod postem w błyskawicznym tempie pojawiła się masa komentarzy. Większość internautów wykazała się sporym dystansem, innym żart "Perfekcyjnej" nie przypadł do gustu.

Helikopterem do pracy to byłoby coś, nie stać w korku na Puławskiej.

Ja już w pracy... Ale dziś wyjątkowo tramwajem jechałam.

Inni uważają, że chwalenie się majątkiem nie jest na miejscu.

Haha to brzmi idealnie jak te memy typu: Ja mam helikopter, a Ty jak tam, dalej miejskim? Eh.

My też, tylko nie chwalimy się, czym do tej pracy docieramy - komentują fani.

Naszym zdaniem Małgosia na zdjęciu wyszła jak światowa gwiazda. A jakie jest Wasze zdanie?

