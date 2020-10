Jakiś czas temu do mediów trafiły informacje, że Jarosław Bieniuk ma nową partnerkę i układa swoje życie prywatne. Choć od kilku lat schodził się i rozchodził z Martyną Gliwińską, to wszystko wskazuje na to, że ten rozdział jest skończony. Pomimo tego, że kilka miesięcy temu zostali rodzicami, to nie planują wspólnej przyszłości. Z byłą ukochaną pozostał w przyjacielskich stosunkach i uczestniczy w życiu Kazika, którym chętnie się opiekuje.

Jarosław Bieniuk ma nową partnerkę

Nową wybranką Bieniuka jest modelka Zuzanna Pactwa, która robi międzynarodową karierę. Ich związek trwa już kilka miesięcy, jednak zakochani nie afiszują się ze swoim uczuciem.

Unikają rozgłosu i nie chcą pokazywać się razem. Nie zależy im na rozgłosie - dowiedzieliśmy się.

Dopiero teraz do mediów trafiły pierwsze zdjęcia, które potwierdzają, że są razem. Modelka wyszła rano z domu byłego piłkarza i odjechała jego samochodem. Jak na razie nie wiadomo nic więcej na temat ich relacji. Najwyraźniej Jarosław Bieniuk nauczył się po związku z Anną Przybylską i Martyną Gliwińską, by jak najmniej zdradzać w mediach faktów ze swojego życia uczuciowego. Jednak wszystko wskazuje na to, że traktują siebie poważnie. Zuzanna od jakiegoś czasu mieszka z Jarosławem i jego dziećmi. Jak podaje "Na żywo", ma dobry kontakt z Oliwią, która wiąże swoją przyszłość z modelingiem, więc będzie mogła się wiele nauczyć od partnerki taty. Nastolatka już obserwuje jej profil na Instagramie, co może być potwierdzeniem tych doniesień.

Myślicie, że tym razem Jarosław Bieniuk ułoży sobie życie i stworzy trwały związek?