Daniel Martyniuk zdradził, że jego serce znowu jest zajęte. Co prawda póki co nic nie wskazuje na to, by mężczyzna miał się znowu z kimś wiązać, jednak z pewnością to ktoś, z chciałby tworzyć głębszą relację. Wiemy, kim jest "piękna Hiszpaneczka", o której niedawno wspominał Martyniuk.

Daniel Martyniuk, Ewelina i Faustyna

Daniel Martyniuk chętnie opowiada o swoim życiu uczuciowym i dzieli się prywatnymi przemyśleniami w sieci. We wrześniu rozgoryczony mężczyzna rozstał się z byłą już żoną, Eweliną, która według niego, patrzyła tylko na jego majątek i byłą tak bardzo sterowana przez rodziców, że ten związek nie miał szansy na właściwy rozwój.

Okazuje się, że Daniel nie zamierza rozpaczać po nietrafionym miłosnym wyborze i postanowił odświeżyć znajomości z byłą dziewczyną, z którą był związany jeszcze w 2017 roku. Chodzi o prawniczkę Faustynę, która znowu pojawiła się w życiu chłopaka. Kilka miesięcy temu stało się to za sprawą rzekomego włamania na konto Daniela, który obrażał dziewczynę na swoim InstaStory. Jak się okazało, relacja szybko zniknęła z konta Martyniuka, a za całą sytuację obwinił właśnie Faustynę.

Włamała mi się na konto i skasowała filmik. Ciekawy jestem kto ją opłacił. Dziewczyna aspiruje na panią prokurator. Jakby ktoś się nudził, to 200 złotych i robi wszystko - napisał wkurzony Daniel.

Okazuje się, że Daniel już nie chowa urazy do Faustyny, ostatnio został przyłapany bowiem na schadzce z nią w jej mieszkaniu. Jak się później tłumaczył, chodziło wyłącznie o poradę prawdą, której chciał zasięgnąć.

Daniel Martyniuk i tajemnicza "Hiszpaneczka"

Do tej pory wszystko wskazywałoby, że wypowiedź o wyłącznie koleżeńskim spotkaniu jest prawdą i nic go z Faustyną nie łączy. Martyniuk wspomniał niedawno, że w jego życiu pojawiła się nowa "Hiszpaneczka".

Mam teraz piękną Hiszpaneczkę, którą poznałem jakiś czas temu, niedawno odnowiliśmy kontakt i już nie mogę doczekać się spotkania z nią. Jak skończą się moje sądowe sprawy, to pakuję walizki i wyjeżdżam do Hiszpanii - powiedział Daniel Martyniuk.

Dzień później na InstaStory mężczyzny pojawił się wpis, w którym sugeruje, że to właśnie Faustyna jest ową "Hiszpaneczką", która skradła jego serce.

Daniel Martyniuk instagram.com@danielmartyniuk

"Hiszpaneczko powiedz przecie, czyż ma V-ka nie jest najpiękniejsza w tym covidowym świecie?" - zapytał młody Martyniuk, oznaczając w relacji Faustynę.

Spodziewalibyście się takiego obrotu sprawy?

