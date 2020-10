"Top Model". Patrycja Markowska komentuje zdjęcie Ernesta. "Bardziej bym cię adoptowała niż bzy***ła

W dziewiątej edycji programu "Top Model" nie brakuje emocji. W ostatnim odcinku uczestnicy musieli zmierzyć się z trudną sesją na wysokościach, a konkretnie na podwieszanym rusztowaniu. Co więcej, zadanie utrudniały im bardzo wymagające i obszerne stroje.

Uczestnikom w sesji pomagała Patrycja Markowska - artystka muzyczna, która razem z jurorami oceniała także efekty sesji. Choć znana jest z ciętego języka, nikt chyba nie spodziewał się, że takie słowa usłyszy jeden z uczestników.

"Top Model". Patrycja Markowska komentuje zdjęcie Ernesta

Ernest jest jednym z faworytów jurorów i ulubieńcem Joanny Krupy. Młody model od samego początku perfekcyjnie wychodzi na zdjęciach i zdobywa sukcesy w zadaniach. Bez wątpienia pomaga mu w tym nietuzinkowa uroda - mocne zaznaczone kości policzkowe i gęste brwi.

W ostatnim odcinku było podobnie. Podczas zadania dał z siebie wszystko, ale po raz pierwszy opinie były podzielone. Zdjęcie spodobało się Joannie Krupie, która porównała go do gwiazdy filmów akcji. Fanką fotografii została też Patrycja Markowska. Wokalistka zauważyła jednak, że energia młodego modela znacznie różni się od tej na co dzień niż tej na sesjach. Jej zdaniem na zdjęciach wygląda bardzo męsko.

Ty masz taki dar, jak głos dostała Tina Turner albo Adele, że po prostu wychodzisz na zdjęciach jak facet. Jak się z Tobą rozmawia, to wiesz, bardziej bym cię adoptowała niż bzy***ła - powiedziała artystka.

Słowa nie tylko zaskoczyły jurorów, ale samego Ernesta. Uczestnik programu zareagował tylko uśmiechem.

Marcin Tyszka o Erneście z "Top Model"

Inne zdanie na temat fotografii miał Marcin Tyszka - najbardziej bezpośredni juror programu. Jego zdaniem młody model wyszedł jak... żuczek, który siedzi w błocie.

Porównanie do żuka gnojaka, tak? - powiedział Ernest.

Tak - skwitował szybko Marcin.

Na szczęście i te słowa nie uraziły modela, bo uśmiech nie schodził mu z twarzy. Jedno trzeba przyznać, taki dystans siebie jest rzadko spotykany.

Kim jest Patrycja Markowska?

Patrycja Markowska jest artystką, która króluje na scenie muzycznej od 2001 roku. Od 10 lat należy do czołówki najlepszych wokalistek. Markowska prywatnie związana jest z aktorem Jackiem Kopczyńskim. Para wspólnie wychowuje 12-letniego syna Filipa Krystiana. Patrycja Markowska była jedną z gwiazd drugiej edycji "Ameryka Express".