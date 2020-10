Kinga Duda została doradczynią swojego ojca. Ta decyzja wywołała wśród opinii publicznej niemałe zamieszanie. Głos w sprawie postanowił w końcu zabrać sam prezydent, informując, że jego córka z tytułu doradczyni społecznej nie zarabia ani złotówki. Zapomniał jednak dodać, że ma dostęp do prywatnej ochrony czy służbowego samochodu. Wszystko wskazuje na to, że Kinga będzie w stanie samodzielnie zapłacić za życie w Warszawie. Właśnie dostała nową pracę.

Kinga Duda rozpoczęła nową pracę

Dziennikarze tygodnika "Newsweek" dotarli do informacji, które potwierdzają, że córka prezydenta dostała nową pracę. Kinga wróciła do warszawskiej kancelarii, w której pracowała już przez trzy miesiące jako młodszy prawnik. Szacowano, że za to stanowisko mogła dostawać nawet siedem tysięcy złotych. Póki co nie wiadomo, jaką konkretnie rolę Kinga będzie pełnić w kancelarii adwokackiej Maruta Wachta, ale po odbytym stażu w Londynie z pewnością może liczyć na wysoką pensję.

Praca na pełen etat oraz pełnienie obowiązków jako doradczyni zajmie Kindze mnóstwo czasu. Myślicie, że znajdzie czas, aby pomagać obywatelom? Profesor Tomasz Nałęcz w rozmowie z "Faktem" zasugerował, że czeka ją spore wyzwanie.

Myślę, że panią Kingę Dudę zaleje lawina korespondencji. Obywatele piszą setki listów do prezydenta, ale podobnie jest z doradcami.

Jesteśmy pewni, że Kinga świetnie poradzi sobie w nowej pracy. Mamy tylko nadzieję, że zadba również o swoje życie prywatne. O tym również chętnie napiszemy.