Kilka dni temu media obiegła informacja, że jedna z najpopularniejszych par, czyli Blanka Lipińska i Baron, rozstali się. Pierwsze sygnały dotarły do nas wtedy, kiedy celebrytka samotnie wyjechała na wakacje do Egiptu, a internauci dopytywali się, gdzie jest jej partner. Pełna emocji odpisała, żeby jemu zadawać te pytania. Wywołany wytłumaczył, że każdy potrzebuje przestrzeni dla siebie (przeczytacie o tym TUTAJ).

Baron ma konto na Tinderze?

Blanka dalej przebywa na wakacjach w Egipcie, gdzie próbuje pozbierać się po rozstaniu. Skasowała już wszystkie zdjęcia z nim na Instagramie. Później nagrała InstaStories, w którym przyznała, że kiepsko spędza noce, co może świadczyć o tym, że jest jej naprawdę ciężko. Muzyk również usunął posty z byłą, zostawił jedynie dwa, ale zablokował możliwość komentowania. Pojawiły się też sygnały, że próbuje szukać nowej miłości. Niektóre kobiety mogły być zaskoczone, widząc jego zdjęcie na Tinderze, czyli aplikacji randkowej. Na zdjęciu, które się tam pojawiło, pozuje na tle basenów i zalotnie spogląda w obiektyw. Co więcej, zrobiła je Blanka. Okazuje się jednak, że Baron nie ma z tym nic wspólnego. Do sprawy odniósł się na Instagramie:

Wydawało mi się, że poznałem już dno internetu. Okazuje się, że ten poziom absurdu jest poza moją świadomością - napisał.

Baron ma konto na Tinderze? Screen z Instagram.com/ alekbaron

Jak się dowiedzieliśmy, to właśnie Baron postanowił odejść od Blanki. Muzyk miał oczekiwać od ich relacji świetnej zabawy, a celebrytka szybko się zaangażowała, co go przytłoczyło. Jest typem artysty, który potrzebuje przestrzeni, a Lipińska chciała wejść na kolejny etap. Poczuł, że się dusi, dlatego zakończył ich związek.

