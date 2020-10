Katy Perry wzięła udział w akcji zachęcającej do głosowania. Piosenkarka pod koniec sierpnia została mamą, jednak mimo to nadal aktywnie angażuje się w ważne dla niej wydarzenia. Tym razem zrobiła to z własnego domu, w którym nagrała wideo zachęcające do pójścia na wybory prezydenckie w USA. W akcji wzięły już udział inne znane osobistości, m.in. Jane Fonta, Orlando Bloom i Amy Schumer.

Katy Perry zachęca do udziału w wyborach z laktatorem w dłoni

Katy Perry wzięła udział w kampanii społecznej dotyczącej wyborów. Chodzi o to, by zaktywizować obywateli Stanów Zjednoczonych i zachęcić do pójścia do urn 3 listopada. To właśnie wtedy Amerykanie rozstrzygną, kogo widzą na fotelu prezydenckim. W niektórych stanach już trwa głosowanie korespondencyjne. Jak podaje United States Elections Project - głos w wyborach prezydenckich oddało już ponad 4 miliony Amerykanów i to już teraz prawie 50 razy więcej, niż w 2016 roku.

Jak co roku osobistości medialne postanowiły wykorzystać swoją sławę i zachęcić do pójścia na wybory. W mediach społecznościowych krąży wideo, które jest wynikiem akcji "Exercise That Vote". Na początku przemawia w nim Jane Fonda, która zachęca, by "ćwiczyć głosowanie". Jako, że Katy Perry niedawno została mamą, postanowiła zaprezentować nieco inną formę "ćwiczeń", jakie na co dzień wykonuje w domu. W przeciwieństwie do innych gwiazd nie wyciska z siebie siódmych potów, a mleko i chodzi oczywiście o ujęcie z laktatorem. Na wideo widać też m.in. Kerry Washington, Kena Jeonga, Vanessę Hudgens i Ashley Benson.

Gratulujemy postawy!