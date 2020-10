Ewa Drzyzga jest jedną z największych gwiazd TVN-u. Dziennikarka związała się ze stacją w 2000 roku, gdzie dostała własny talk-show "Rozmowy w toku", który przez lata cieszył się ogromną oglądalnością i sympatią widzów. Nic więc dziwnego, że Drzyzga cztery razy z rzędu zdobyła Telekamerę w kategorii Osobowość Telewizyjna.

Niestety, choć trudno odmówić jej sukcesów w życiu zawodowym, wszystko wskazuje na to, że w życiu prywatnym nie ma tyle szczęścia.

Ewa Drzyzga wyprowadziła się od męża. Powodem ma być romans Marcina Borowskiego

Ewa Drzyzga w 2004 roku wyszła za mąż za Marcina Borowskiego, który wówczas pracował w RMF FM. Para doczekała się dwóch synów - Stanisława i Ignacego. Niestety, pomimo wielu wspólnie przeżytych lat, ich małżeństwo wisi na włosku. Jak donosi nasze źródło, związek Ewy i Marcina przeszedł do historii:

Ewa ciągle płacze, bo jej mąż - Marcin Borowski, szef programu "Uwaga" w Krakowie, związał się ze swoją podwładną, reporterką Anną Rubaj. Nie może się z tym pogodzić.

To jednak nie koniec dramatu. Choć to Borowski miał nie dochować wierności, z ich wspólnego domu to Ewa wyprowadziła się do apartamentu:

Mimo że to Borowski ma nową partnerkę, a ich wspólny dom został wybudowany z pieniędzy Ewy, to ona zdecydowała się wyprowadzić do apartamentu w Wiślanych Tarasach. Ta sytuacja jest dla niej podwójna trudna.

Próbowaliśmy skontaktować się z Ewą Drzyzgą. Dziennikarka do tej pory nie zdecydowała się skomentować pogłosek o romansie męża.