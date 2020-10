Halina Mlynkova postanowiła skomentować doniesienia o rozpadzie związku z Leszkiem Wronką. Para pobrała się w 2015 roku. Problemy w ich związku pojawiły się już kilkanaście miesięcy temu, ale z decyzją zwlekali jeszcze jakiś czas. Ostatecznie rozeszli się na początku 2020 roku. Mlynkova zdradziła, co było powodem kryzysu.

Halina Mlynkova komentuje rozstanie

W 2015 roku Halina Mlynkowa wyszła za czeskiego producenta muzycznego. Na ślub w Pradze zaprosiła blisko 300 gości, a oprócz tego przygotowała aż 3 kreacje. Już rok później pojawiły się pogłoski na temat rzekomego kryzysu w relacji pary. Piosenkarka wtedy definitywnie zaprzeczyła jakimkolwiek plotkom i wspomniała, że nie wyobraża sobie, by coś nie wyszło.

Musi być dobrze, ponieważ tak żeśmy założyli i takie będziemy mieć całe życie, będziemy szczęśliwi - mówiła Mlynkova w 2016 roku.

W sierpniu tego roku pojawiły się informacje o tym, że jednak nie udało im się stworzyć szczęśliwej relacji. Oliwy do ognia dodał fakt, że Wronka wydał utwór, który zdecydowanie sugerował, że związek pary to już przeszłość.

Chyba nawet chwilę chciałaś być ze mną, ale byłaś gwiazdą, nie żoną - śpiewa w utworze "Kochałaś na niby" Wronka.

Ostatnio na jaw zaczęły wychodzić coraz to nowsze fakty z życia pary. Okazało się, że Halina Mlynkova już od dawna nie mieszka z mężem w Czechach, a papiery rozwodowe trafiły do sądu na początku tego roku. We wtorek 43-latka ostatecznie potwierdziła rozwód z Wroną. Kulisy rozstania ujawniła w rozmowie z Agatą Młynarską i zdradziła, jak radzi sobie z trudną sytuacją.

Ja jestem bardzo dobra w trudnych sytuacjach. Działam bardzo szybko, bardzo sprawnie i zorganizowanie. Nie stoję w miejscu, nie płaczę, nie obgryzam paznokci ze strachu. Natychmiast działam - powiedziała.

Wokalistka poniekąd zasugerowała też, że za rozpad związku obwinia Wronkę.

Ja bardzo długo ostrzegam. Bardzo długo walczę. Dlatego jeżeli jest taka sytuacja, to naprawdę musiało wydarzyć się coś bardzo poważnego, bo ja nie odchodzę sama, odchodzę z dzieckiem. A to jest wielka odpowiedzialność. Bardzo to przeżyłam - podsumowała Mlynkova.

Halina Mlynkowa i Leszek Wronka - początki związku

Halina Mlynkova i Leszek Wronka poznali się w 2012 roku na planie programu "Bitwa na głosy", w którym piosenkarka ze swoją drużyną zajęła trzecie miejsce. Trzy lata później pobrali się i przenieśli do Czech. Jak się okazało, wokalistka jeszcze przed izolacją wróciła z synem do Polski do mieszkania, które zostawił Piotrkowi ojciec, Łukasz Nowicki. Powodem rozpadu relacji miała być ponoć kariera Mlynkovej, która miała nadzieję na sukces, a Wronka miał ją nieszczególnie wspierać. To już drugi rozwód wokalistki, która w 2012 roku rozstała się z Łukaszem Nowickim.

