"Emily w Paryżu" to serial o losach młodej kobiety z Ameryki, która dostała wymarzoną pracę w agencji marketingowej w samym Paryżu. Pozytywnie nastawiona dziewczyna spotyka na swojej drodze życzliwe osoby, z którymi szybko się zaprzyjaźnia.

We francuskiej codzienności Emily nie zabrakło przystojnych mężczyzn. Nic dziwnego, skoro twórcą serialu jest Darren Star - scenarzysta i producent „Seksu w wielkim mieście".

"Emily w Paryżu" - najwięksi przystojniacy sezonu

Lucas Bravo , który wcielił się w rolę Gabriela, to zdecydowanie najbardziej czarująca postać z męskiej części obsady. 32-letni Francuz spełnia się jako model i aktor. Na Instagramie Bravo ma niemal 300 tysięcy obserwatorów, a jego profil pełen jest artystycznych zdjęć oraz licznych fotografii z podróży. Co ciekawe, zanim Lucas na dobre zaczął grać, pracował jako zastępca szefa kuchni w jednej z francuskich restauracji, podobnie jak Gabriel w "Emily w Paryżu".

WIlliam Abadie zagrał jednego z ważniejszych i seksowniejszych klientów Emily. Antoine Lambert jest odnoszącym sukcesy specjalistą od perfum. Bohaterowie rozmawiali ze sobą jednak głównie o zapachach. Dodajmy, że aktor pojawił się w takich serialach jak: "Seks w wielkim mieście" czy "Plotkara".

Julien Floreancig to w serialu przystojny profesor o imieniu Thomas, którego Emily poznała w kawiarni. Oboje zbliżyli się do siebie, jednak po czasie główna bohaterka nazwała chłopaka snobem.

Victor Meutelet wcielił się w postać młodszego brata Camille, Timothée. Emily poznała go podczas wycieczki do domu rodzinnego przyjaciółki. Główna bohaterka poszła do łóżka z uroczym chłopakiem, jednak nie wiedziała, że ma on zaledwie siedemnaście lat. Victor to francuski aktor, który ma na swoim koncie udział w licznych produkcjach.

Serial "Emily w Paryżu" błyskawicznie podbił Netfliksa, trafiając do top 10 najchętniej oglądanych produkcji w naszym kraju.