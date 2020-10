Doda została nazwana hipokrytką przez internautkę. Szybko i mocno się odniosła. "W dup*e byłaś i g*wno wiesz"

Doda znana jest ze swojego ciętego języka i mocnych ripost. Pod najnowszym postem, który zamieściła na Facebooku, przypomniała nam, że w tej materii nic się u niej nie zmieniło. Szybko ustawiła internautkę, która oskarżyła ją o hipokryzję.

Doda odpowiada na zarzuty internautki

Doda niedawno skończyła pracę na planie do filmu "Dziewczyny z Dubaju", na którym to sprawdzała się w roli producentki. Sama zainteresowana opublikowała obszerny post, w którym przekonywała fanów, że nie jest taka, jak wszyscy sobie wyobrażają. Zaznaczała, że jest chłopczycą, która nie lubi się malować i stroić, za to preferuje bardziej męskie hobby. Post Rabczewskiej mocno zdziwił jedną z internautek, która zdecydowała się wytknąć piosenkarce hipokryzję.

O matko ! Hipokryzja do kwadratu! Mówi to osoba, która w sposób szczególny uwielbia się pindrzyć, która na różne gale nakłada na siebie tony makijażu i ubiera takie sukienki, żeby zwrócić na siebie uwagę wszystkich wokoło. (...) Ty jesteś taką kobietą, która wręcz kocha się pindrzyć i pokazywać całemu światu. Oglądałam z Tobą wiele wywiadów i wręcz zabiegasz o atencję, bo co chwilę pytasz, jak wyglądasz itd. Jesteś właśnie przykładem kobiety, która ma wręcz obsesję na punkcie swojego wyglądu i zwracania na siebie uwagi- punktowała internautka.

Na odpowiedź Dody nie trzeba było długo czekać.

Widzisz, jak się poświęcam dla kreacji scenicznej i show-biznesu? W d*pie byłaś i g*wno wiesz, my sweet bi*ch- odparła Doda.

Doda facebook.com@Doda

Dobrze jej odpowiedziała, czy nieco przesadziła?

