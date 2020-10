Wiemy, dlaczego Blanka Lipińska rozstała się z Baronem. "Ona zaangażowała się bardziej, on chciał zabawy" [PLOTEK EXCLUSIVE]

Pisarka i muzyk spotykali się od początku tego roku i bardzo szybko stali się jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Z pewnością pomogły w tym intensywne relacje z ich pożycia w social mediach Lipińskiej, która wprost nie mogła nacieszyć się "Barusiem". Ostatnio jednak wybrała się na samotne wakacje, co szybko zwróciło uwagę jej obserwatorów.

Wiemy, dlaczego Blanka Lipińska rozstała się z Baronem

Dziś Blanka potwierdziła plotki o rozstaniu w oświadczeniu dla jednej z redakcji. Skąd tak nagłe rozstanie?

Baron wchodził w tę relację z przeświadczeniem, że to będzie dobra zabawa, a sama Blanka zdawała się go w tym upewniać. Świetnie się razem bawili, ale przez kwarantannę szybko zostali rzuceni na głęboką wodę. Okazało się, że Blanka zaangażowała się nieco bardziej, a gdy życie wróciło do normy, a Baron do swoich obowiązków i rozrywek, rzeczywistość była dla nich mniej łaskawa. Ona chciała wejść na kolejny etap i oczekiwała zaangażowania, a on zawsze był i będzie wolnym strzelcem. Nie na to się pisał, to typ rockmana i artysty, który potrzebuje przestrzeni. A w tym związku zrobiło się duszno. Wybuchowy charakter Blanki nie pomaga - zdradza w rozmowie z Plotkiem osoba z otoczenia pary.

Wygląda na to, że Lipińska, mimo zapewnień o tym, że nie myśli o poważnym związku i zakładaniu rodziny, oczekiwała bardziej tradycyjnej relacji. Myślicie, że tych dwoje jeszcze do siebie wróci czy to definitywny koniec jednego z głośniejszych romansów tego roku?

