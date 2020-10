Kinga Rusin pozuje w białej sukni. Fani podejrzewają, że coś jest na rzeczy: "Czyżby podróż połączona ze ślubem?"

Kinga Rusin od kilku dni wrzuca swoje wakacyjne fotki. Na jednej z nich pozuje z wiankiem na głowie i białej sukni. To ciekawe połączenie przywołuje jednoznaczne skojarzenia. Fani nie kryli zachwytu i w komentarzach dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat wyglądu dziennikarki.

REKLAMA

Kinga Rusin pozuje w białej kreacji

Kinga Rusin kilka dni temu podzieliła się z fanami fotką z Markiem Kujawą. Postanowiła pokazać na swoim Instagramie wspólne zdjęcie z partnerem - wszystko za sprawą rocznicy, która przypadała kilka dni temu. Okazało się, że prezenterka już od 10 lat tworzy szczęśliwy związek u boku prawnika.

Dziennikarka jakiś czas temu pożegnała się z pracą w "Dzień dobry TVN" i od tego czasu w pełni korzysta z wolnego czasu. W ostatnich dniach wybrała się nawet na wczasy do słonecznych Włoch. Pretekstem do podróży okazała się właśnie okrągła rocznica związku. Widać, że wakacyjny wyjazd jest pełen aktywności, bowiem Rusin co chwilę pokazuje miejsca, które zwiedza. Na jednym ze zdjęć prezentuje się na tle wnętrza wystawnego budynku, a ona sama wygląda równie elegancko. Wybrała na tę okazję długą, białą suknię, która przewodzi jednoznaczne skojarzenia. Sam opis zdjęcia okazał się równie sugestywny.

Hmmm... biały stał się najwyraźniej moim ulubionym kolorem. Podświadomość? - pyta zaczepnie Rusin.

Kinga Rusin myśli o ślubie?

Fani nie mogli oprzeć się wrażeniu, że prezenterka sama chce rozpocząć dyskusję o ewentualnym ślubie z Kujawą. Dopytywali w komentarzach, czy faktycznie wkrótce stanie na ślubnym kobiercu.

Czyżby podróż połączona ze ślubem?!

A ta biel? Może jednak to nie przypadek...

Podświadomie to znaczy, że myśli Pani o ślubie - dopytywali zaciekawieni internauci.

Też myślicie, że sugestia Kingi faktycznie może coś oznaczać?

Zobacz też: Kinga Rusin zapozowała niemal nago. Koronkowa kreacja odsłoniła jej smukłą sylwetkę. "Cudna modelka"