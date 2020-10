Poranek rozwiedzionego Daniela Martyniuka: koncert Zenka w tv, papieros w dłoni i tajemnicza butelka

Dwa tygodnie temu w białostockim sądzie odbyła się rozprawa rozwodowa Daniela Martyniuka. Do historii przeszło jego małżeństwo z niejaką Eweliną - matką jego córki. W mediach ta sprawa nadal jest głośno komentowana, a wszystko przez kontrowersyjne wypowiedzi Danuty i samego Daniela. Rozwodnik zdecydował się nawet na szczery wywiad z tabloidem, w którym opowiedział, że żona nie chciała gotować mu obiadów. Później zdradził, że jest zauroczony w pewnej Hiszpance, ale zanim się z nią spotka, musi radzić sobie sam. We wtorek pokazał, jak spędził poranek.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Daniel Martyniuk obgaduje Ewelinę. "Nie gotowała obiadów, bo nie potrafi gotować". Wyznał, co miała robić przed ślubem

Zobacz wideo Zenon Martyniuk szczerze o synu. "Gazety mają prawo pisać. Trochę jest prawdy i trochę nie". Opowiedział też o wnuczce

Daniel Martyniuk i jego samotny poranek z koncertem taty w telewizji

Na InstaStories młodego Martyniuka możemy posłuchać koncertu Zenka sprzed lat. Daniel postanowił włączyć teledyski taty i z papierosem w ręku spędzić spokojny dzień. W odbiciu telewizora dostrzegamy butelkę. Ciekawe, czy to woda, czy może coś mocniejszego.

Poranek u Daniela Martyniuk screen IS @daniel.martyniu.89

Przypomnijmy, rozwód Daniela zakończył się wyrokiem, zgodnie z którym mężczyzna musi co miesiąc przelewać byłej żonie 3200 złotych (dla niej i dla córki). Danuta i Zenek już zapowiedzieli, że będą walczyć o wnuczkę, ponieważ nie podoba im się decyzja co do widzeń.

Będziemy się odwoływać od decyzji sądu. Trzy godziny w miesiącu i to jeszcze w domu u rodziców naszej byłej synowej to za mało i za krótko, tym bardziej że musimy jechać do Russocic ponad 400 kilometrów - mówi Danuta w rozmowie z "Super Expressem".

POLECAMY: Danuta Martyniuk może spać spokojnie. Odzyskała stuletni pierścionek zaręczynowy od byłej synowej