Blanka Lipińska o rozstaniu pisała już wcześniej. Post polubiła Julia Wieniawa. Czyżby wiedziała o kryzysie?

Blanka Lipińska i Alek Baron tworzyli jeden z najbardziej zgranych związków w polskim show-biznesie. Para chętnie dzieliła się swoją miłością z fanami, publikując w social mediach wspólne zdjęcia z wyjazdów czy randek. Sprawiali wrażenie, jakoby chcieli spędzić ze sobą resztę życia.

Sielanka skończyła się jednak szybko. Niedawno w mediach pojawiły się spekulacje dotyczące rozstania, do których pisarka postanowiła się odnieść. Blanka wydała oświadczenie w sprawie swojej relacji z Baronem. W rozmowie z "Galą" potwierdziła, że jej związek z muzykiem zakończył się kilka dni temu.

Blanka przygotowała fanów na pożegnanie z Baronem?

Chyba nikt się nie spodziewał, że sprawy między tym dwojgiem potoczą się w taki sposób. Jeszcze niedawno publicznie wyznawali sobie miłość. W obliczu zaistniałej sytuacji wątpliwości może budzić ostatni wpis autorki "365 dni" w towarzystwie partnera. Wygląda na to, że czarno-białe zdjęcie przytulonej pary z poetyckim opisem było postem pożegnalnym.

Nie tylko jesteś moim Chłopakiem. Jesteś przede wszystkim moim ulubionym człowiekiem, jesteś kumplem, moim partner in crime. Mam nadzieję, że przy mnie Dzień Chłopaka masz każdego dnia, a jeśli jednak nie, to Wszystkiego Najlepszego Skarbie - napisała z okazji Dnia Chłopaka.

Uwierzylibyście się, że kilka dni później para rozstanie się? My też nie. Dodajmy, że Blanka uniemożliwiła osobom nieznajomym komentowanie postu. Co ciekawe, sentymentalne zdjęcie dwojga zakochanych polubiła Julia Wieniawa. Nie oszukujmy się - nie zdarza jej się to często. Możemy więc podejrzewać, że aktorka wiedziała coś na temat kryzysu jeszcze zanim informacja pojawiła się w mediach. Przypomnijmy, że to właśnie z Julką był Aleksander Baron zanim związał się z pisarką. To właśnie oni przez pewien czas tworzyli najgorętszą parę show-bizu. Mimo iż rozeszli się w przyjaźni, przestali utrzymywać ze sobą kontakt, a Baron szybko ułożył sobie z inną kobietą. Niestety, nie na długo.

