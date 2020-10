Z kim Blanka Lipińska była przed Baronem? Z Buzałą rozstała się po dwóch latach w przyjaźni, wcześniejsze związki wspomina źle

Blanka Lipińska w ciągu ostatnich lat była związana z kilkoma mężczyznami. O byłych partnerach pisarki nie wiadomo nic więcej niż to, jacy byli w kontaktach seksualnych, W jednym z wywiadów opowiadała, że na swojej dotychczasowej drodze miłosnej spotkała m.in. partnera-sadystę i takiego, który nie chciał uprawiać z nią seksu.

Blanka Lipińska - historia związków

Blanka Lipińska była trzy razy zaręczona. W 2018 roku udzieliła wywiadu dla "Faktu" i opowiedziała wtedy o swoim związku z Maciejem Buzałą. Chciała zapewne przypomnieć o wcześniejszych, nieudanych relacjach w kontrze do tej aktualnej. Powiedziała wtedy, że jeden z facetów był dla niej idealnym partnerem, jednak problem w związku polegał na braku chęci na seks. I to z jego strony.

Żyłam z człowiekiem, którego bardzo kochałam. Był fantastycznym, ciepłym facetem i wszystko było z nim super. Ale nie uprawiał ze mną seksu. Widział, jak się męczę. Widział moją kobiecą desperację - płacz, krzyki. Ale nie czuł potrzeby zmiany. Powiedział, że się już w życiu naruch... - wyznała wtedy Lipińska.

Lipińska wspominała w wywiadzie dla "Vivy", że postawiła wtedy na szczerość i powiedziała partnerowi wprost, że boi się, że go zdradzi i ma dosyć życia bez przyjemności związanej z seksem.

W tej samej rozmowie wspomniała też o swoim pierwszym narzeczonym. Z jej opowieści wynika, że mężczyzna był brutalnym sadystą, a ona sama była zbyt młoda i niedoświadczona, żeby zdecydować się na odejście. Przez długi czas męczyła się w trudnej relacji.

Blanka Lipińska i związek z Maciejem Buzałą

Blanka Lipińska była związana z Maciejem Buzałą od 2018 roku. Początki ich znajomości nie zwiastowały jednak dłuższej relacji, bowiem gdy go poznała, myślała, że jest... gejem.

Nie powiem, że zakochałam się w nim od pierwszego wejrzenia (zwłaszcza, że początkowo sądziłam, iż jest homoseksualny), ale spodobał mi się, bo na mnie nie leciał - w końcu „był” gejem.

Mężczyzna był znajomym jej przyjaciółki, z którą spędzała wakacje. Nic jednak nie wskazywało na to, by mieli się ku sobie - Maciek zupełnie nie wydawał się zainteresowany Lipińską. Dopiero po wspólnych lekcjach kitesurfingu okazało się, że Buzała jest opiekuńczy, cierpliwy i całkiem dobrze im się rozmawia. Po wczasach odwiózł Blankę do domu i został na dłużej.

Pisarka była związana z przedsiębiorcą przez prawie dwa lata. Rok temu Lipińska ogłosiła, że różnice w ich charakterach są na tyle duże, że ciężko im się dogadać i postanowili się rozstać. Zapewnili, że zamierzają się przyjaźnić.

Nagrywamy specjalnie dla Was tę "storkę", choć uważamy, że nie jest to Wasza sprawa. Aczkolwiek przez to, że jesteśmy przez Was naciskani. Otóż to będzie wyznanie tego tygodnia, że... rozstaliśmy się. Nie oznacza to, żeby coś między nami się zmieniło. Nadal się kochamy, ale uznaliśmy, że jesteśmy bardziej kumplami. Ja potrzebuję rozmowy, a Maciej nie potrzebuje rozmowy. Na tym polegał problem.

Dosłownie kilka dni przed rozstaniem z Maćkiem Lipińska opublikowała zdjęcie, na którym zapowiada, że rzekomo jest już po ślubie. Jak się później okazało, informacja była zupełnie nieprawdziwa, a ona sama grubo się z tego tłumaczyła. Ostatnio Buzała pokazał się w towarzystwie Ani Karwan.

Blanka Lipińska i Aleksander Baron rozstali się

Blanka Lipińska we wtorek wydała oświadczenie, w którym napisała, że rozstała się z Baronem, z którym była związana niemal od początku tego roku. W marcu para oficjalnie potwierdziła medialne doniesienia i wszystko wskazywało na to, że ich związek nie przejawia oznak kryzysu. Wszystko zaczęło się jednak zmieniać kilka dni temu.

Na początku października autorka dodała na swoim koncie na Instagramie zdjęcie z ukochanym. We wpisie skierowanym do Barona pisała, że jest jej ulubionym człowiekiem i najlepszym kumplem. Czy już wtedy przeczuwała rozstanie i było to tylko gra pozorów?

Wczoraj na swoim Instastory zapytana o to, dlaczego Baron nie towarzyszy jej na wspólnych wakacjach odpowiedziała, że warto to pytanie skierować do niego samego. Baron odpowiedział na ten zarzut na swoim Instagramie. Zdradził, że nie towarzyszy autorce "365 dni", bo każde z nich potrzebuje czasu dla siebie. I jak się okazało, teraz będą mieli go wystarczająco dużo.