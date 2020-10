Blanka Lipińska i Baron rozstali się. Autorka "365 dni" potwierdziła spekulacje mediów i fanów w najnowszym wywiadzie. Chyba nikt nie spodziewał się, że sprawy między tą parą potoczą się w taki sposób. Przecież byli tak zakochani...

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Blanka Lipińska atakowana przez "fankę". "Jesteś strasznie brzydko zrobiona". Pisarka publikuje jej profil i odpowiada ostro. Nie za ostro?

Zobacz wideo Baron pozuje z alpaką, a Blanka Lipińska: "Szykujesz się do oświadczyn? Dobrze!"

Blanka Lipińska i Aleksander Milwiw "Baron" rozstali się. Pisarka wydała oświadczenie w jednym z serwisów

We wtorek wczesnym popołudniem Blanka Lipińska wydała oświadczenie w sprawie swojej relacji z Baronem. W rozmowie z "Galą" potwierdziła wcześniejsze spekulacje - jej związek z muzykiem Afromental przeszedł do historii.

Tak, kilka dni temu rozstaliśmy się z Aleksandrem. To dla mnie bardzo trudny czas, który na moje szczęście spędzam z bliskimi osobami w pięknym miejscu. Wielka prośba do mediów i fanów, nie róbcie z tego sensacji, dostatecznie dużo jest we mnie bólu, który staram się ukryć. Związek dwóch osób publicznych siłą rzeczy był medialny, mam nadzieję, że rozstanie takie nie będzie.

Celebrytka dodała, że cieszy się, że w tym trudnym momencie towarzyszą jej bliscy.

Lubię się dzielić z ludźmi pozytywną energią, natomiast cierpienie chcę przeżywać tylko w otoczeniu przyjaciół. Niech każda osoba, która będzie chciała zabrać głos w tej sprawie (zwłaszcza dziennikarze) przypomni sobie, jakie to uczucie, kiedy kończy się związek. Liczę i Alek zapewne również, na odrobinę empatii z Waszej strony. Jest to mój jedyny oficjalny komentarz zarówno dla mediów, jak i dla osób obserwujących mnie w social mediach- dodała.

Prośba Blanki, delikatne mówiąc, zaskakuje. Przecież od miesięcy razem z Baronem publikowała w social mediach mnóstwo treści na temat tej relacji. Nie brakuje też nagrań z domowego zacisza, czy zdjęć, kiedy para bywała na randkach. Jeszcze cztery tygodnie temu pisarka przyjeżdżała na plan "The Voice of Poland", by przywieźć muzykowi zdrowe jedzenie. Posłuchajcie, co na ten tema mówił Alek.