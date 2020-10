Daniel Martyniuk znów zakochany. Nie w Faustynie! "Mam teraz piękną Hiszpaneczkę". Opowiedział nieco o relacji

Od kilku dni spekulowano, że Daniel Martyniuk wrócił do byłej partnerki, której rodziców publicznie obrażał w mediach. Plotki te miał podsycić fakt, że niejaka Faustyna Jamiołkowska spędziła u celebryty weekend. Sam zainteresowany wyznał jednak, że obiektem jego zainteresowania jest pewna Hiszpanka, z którą w ostatnim czasie odnowił kontakt. To prawdziwe uczucie?

Daniel Martyniuk ma nową dziewczynkę. Wybiera się do Hiszpanii?

Rozwód Daniela Martyniuka i matki jego córki to od dwóch tygodni najgorętszy temat w polskim show-biznesie. Dzieje się tak z pewnością dlatego, że zarówno syn Zenka, jak i jego żona, Danusia, chętnie krytykują rodzinę Eweliny. Tabloidy walczą więc o każdy nowy komentarz którejś ze stron. Na rozmowę z "Super Expressem" zgodził się Daniel. W pierwszej części ganił byłą ukochaną za to, że nie gotowała mu obiadów, a w drugiej dał do zrozumienia, że znów stara się zakochać.

Nie straciłem wiary w miłość. Jestem pewien, że kiedyś zwiążę się z mądrą, uczciwą kobietą, która będzie mnie szczerze kochać za to, jaki jestem i nie będą jej interesowały pieniądze mojego ojca, ale nie w Polsce. Marzę o normalnej rodzinie. Chciałbym mieć dzieci, które mógłbym wychowywać, patrzeć jak dorastają, bawić się z nimi i cieszyć. Może niedługo los znów się do mnie uśmiechnie.

Jakby tego było mało, okazuje się, że młody Martyniuk ma na oku pewną znajomą. Musi się jednak postarać o spotkanie - tajemnicza blondynka nie mieszka w Polsce.

Mam teraz piękną Hiszpaneczkę, którą poznałem jakiś czas temu. Niedawno odnowiliśmy kontakt i już nie mogę doczekać się spotkania z nią - ekscytuje się syn króla discopolo.

Czy to oznacza, że rozwodnik planuje wyjechać z kraju? Niedługo z pewnością się dowiemy.

