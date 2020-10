W ciągu ostatniej doby bardzo głośno zrobiło się na temat Reżysera Życia. Jednak tym razem nie za sprawą jego moralizatorskich short filmów, a niemal godzinnego materiału opublikowanego przez Gargamela. Youtuber w negatywny sposób przedstawił działania Rusina i powiązał go z Funduszem Sprawiedliwości, które finansowało między innymi "strefy wolne od LGBT".

REKLAMA

Gargamel zarzuca Reżyserowi Życia oszustwo

Daniel Rusin, znany w Internecie jako Reżyser Życia, tworzy materiały, które poruszają tematy niełatwe i często dyskusyjne. Kilka miesięcy temu szeroko komentowano jego film przedstawiający losy dziewczyny, rozważającej aborcję. Rusinowi zarzucono wtedy stronniczość oraz prawicowe poglądy. W krótkiej produkcji główną rolę zagrała Julia Wróblewska, znana między innymi z "Tylko mnie kochaj", która tłumaczyła, że pierwotna koncepcja filmu była zupełnie inna.

Na początku roku, kiedy w Polsce zamknięto szkoły czy ośrodki kultury, a wiele firm zdecydowało się wprowadzić tryb pracy zdalnej, Daniel Rusin stworzył film "Kradzież na wirusa. Film nagrany telefonem". Wystąpiło w nim kilku "aktorów" między innymi znane influencerki - Sylwia Lipka i Ola Nowak. Reżyser Życia zarzekał się, że materiał został nakręcony na odległość, konkretne sceny zostały nagrane osobiście przez aktorów, a pliki przesłane do montażu. W domyśle, Rusin miał nie spotkać się z żadną osobą występującą osobą w produkcji.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Oliwia Bieniuk aktorką? Pojawiła się w zwiastunie nowego filmu. Jest alkohol, impreza i nastolatki z problemami

Po kilku miesiącach od publikacji filmu okazało się, że to, czym najbardziej szczycił się Rusin jest po prostu kłamstwem. Udowodnił to inny youtuber Jakub Chuptyś, znany szerzej jako Gargamel w niemal godzinnym materiale.

Gargamel - praktycznie scena po scenie - przeanalizował film Rusina, po czym porównał go z jego inną, nieco starszą produkcją. Youtuber przedstawił dowody na to, że większość "Kradzieży na wirusa" nie nagrano na odległość, a w jego własnym mieszkaniu. Nie było to tylko kłamstwo, ale również narażenie zdrowia każdej z osób.

Jednak to nie wszystko. Chuptyś przedstawił także powiązania Reżysera Życia z Miłoszem Łaskim, który jest doradcą do spraw promocji rządowego Funduszu Sprawiedliwości. Organ ten finansował nie tylko internetowe działania Rusina, ale również tzw. "strefy wolne od LGBT".

Dodatkowo, Jakub odnalazł rasistowskie wpisy oraz polubienia niekiedy szokujących postów na portalu Wykop. Cały materiał Gargamela obejrzycie tutaj:

Fala krytyki po filmie Gargamela

Tylko w dobę materiał Gargamela zebrał niemal milion wyświetleń. Na YouTube i Twitterze pojawiło się mnóstwo wpisów krytykujących Rusina. Finalnie zamknął on swoje konto na Instagramie dla nowych użytkowników.

W momencie publikacji artykułu, Rusin jeszcze nie zamieścił żadnego oświadczenia. Nie zdecydował się również skomentować całej sytuacji dla Plotka.