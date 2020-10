Fani Doroty Gardias mogą odetchnąć z ulgą. Pogodynka TVN-u właśnie wróciła do domu i wszystko wskazuje na to, że już niedługo zostanie uznana za ozdrowieńca. Gwiazda pochwaliła się w sieci nagraniem, które wykonała w swoim warszawskim mieszkaniu.

Dorota Gardias wróciła do domu

W zeszłym tygodniu media obiegła bardzo niepokojąca informacja - w wyniku zakażenia koronawirusem Dorota Gardias trafiła do szpitala. Na szczęście lekarze szybko zajęli się pogodynką i z dnia na dzień czuła się coraz lepiej. W poniedziałek otrzymała zgodę na opuszczenie warszawskiej placówki i wróciła do domu. Późnym wieczorem na Instagramie opublikowała specjalne nagranie.

Fajerwerki pogodowe. #homesweethome #happy - napisała, obserwując oberwanie chmury, jakie nastąpiło po godzinie 19:00 nad stolicą.

Dorota Gardias wróciła do domu screen Insta Stories @dorotagardias

Przypomnijmy, pogodynkę zakaziła córka, która koronawirusa "złapała" w szkole. 1 września po dłuższej przerwie Hanna wróciła bowiem na zajęcia i miała kontakt z wieloma rówieśnikami. Siedmiolatka - podobnie jak jej mama - również trafiła do szpitala, jednak placówkę mogła opuścić już w niedzielę. Życzymy paniom szybkiego powrotu do zdrowia, a Was drodzy czytelnicy, przestrzegamy - noście maseczki i unikajcie zatłoczonych miejsc.

