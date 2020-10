Już ponad dwa lata trwa publiczna wojna pomiędzy Justyną Żyłą i Piotrem Żyłą. Choć już się rozwiedli, to dalej piorą rodzinne brudy na oczach fanów. Celebrytka jakiś czas temu opublikowała wiadomości, jakie były mąż wysyła do ich córki, i w których obraża byłą żonę. Oprócz tego sugeruje, że mocno bawi ją jego związek z młodszą partnerką. Kpi z Żyły poprzez dodawanie zdjęć ze znajomymi studentami, sugerując, że się z nimi spotyka. Jednak dopiero teraz naprawdę odniosła się do związku skoczka z aktorką znaną z "19 plus", Marceliną Ziętek.

Justyna Żyła komentuje związek Piotra Żyły

Kilka dni temu zakochani dodali zdjęcie z psem, na którym trzymają się za ręce. Justyna udostępniła na InstaStories screen artykułu z Pudelka i napisała, co uważa o relacji byłego męża z 23-latką:

Zazdrosna mogłabym być o Monicę Bellucci, a nie o osobę trochę starszą od naszego syna - zaczęła.

Następnie zwróciła się do męża i poruszyła temat dzieci:

Tyle w temacie. Mam nadzieję, że Twoja "modelka" uszanuje zdanie naszych dzieci.

Wiele wskazuje na to, że choć układa sobie życie prywatne, to nie może zakończyć relacji z byłym mężem. Justyna od kilku tygodni na Instagramie sugeruje swoim obserwatorom, że ma nowego partnera. Niedawno pochwaliła się zdjęciem, na którym pozuje u boku ukochanego. Możecie zobaczyć je TUTAJ. Już jakiś czas temu zrelacjonowała na Instagramie swoją randkę. Pokazała ujęcia z romantycznego spotkania, a nawet kadry z łóżka. Niedługo później pochwaliła się, że ona i tajemniczy "A". wybrali się na wspólną wycieczkę. Jednak póki co niewiele o nim wiadomo.

Myślicie, że to się kiedyś skończy?