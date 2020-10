Kryzys w związku Blanki i Barona? Doszło do wymiany zdań na Instagramie. "Każde z nas potrzebuje czasu dla siebie"

Blanka Lipińska prowadzi aktywne życie w mediach społecznościowych. Każdego ranka budzi swoich instagramowych obserwatorów radosnym hasłem: Dzień dobry, to będzie piękny dzień. W ten sam sposób przywitała fanów również dzisiaj, przesyłając im pozytywną energię z Al-Dżuny, luksusowego turystycznego miasteczka w Egipcie. Na aktywne wakacje miała wybrać się razem z ukochanym. Okazuje się jednak, że wyjechała sama, a dociekliwi internauci dopytują, jaki jest powód nieobecności Barona w tropikach. Muzyk się tłumaczy.

Blanka Lipińska sama na wakacjach

Od jakiegoś czasu autorka powieści "365 dni" chwaliła się na Instagramie przygotowaniami do zagranicznego wyjazdu. Blanka na miejsce aktywnego wypoczynku wybrała Al-Dżunę. W egipskim miasteczku może bowiem realizować swoją pasję i uprawiać kitesurfing. Na wakacje miał z nią pojechać również Baron. Okazuje się jednak, że muzyk prawdopodobnie pozostał w Polsce, o czym świadczy jego instagramowa relacja. Dociekliwi fani pytają, skąd nagła zmiana planów, a Blanka zdawkowo odpowiada:

Jak was to tak interesuje, to zapytajcie jego. Gdybym ja nie poleciała, to moglibyście pytać o to mnie.

Po kilku godzinach "wywołany do tablicy" Baron odniósł się do podejrzeń zmartwionych fanów. Wyjaśnił, że w związku potrzebuje wolności i czasu na realizowanie własnych pasji, sugerując, że pozostał w Polsce, by zaszyć się w studiu nagrań i tworzyć nowe utwory. Muzyk zapewnia, że nie ma powodów, by w jego zachowaniu szukać sensacji.

Każde z nas potrzebuje czasu dla siebie. Dla jednych jest to sport w tropikach, dla mnie to tworzenie muzyki. Dziwi mnie, że niektórzy z Was tego nie rozumieją. Szukającym sensacji w tym temacie życzę owocnej samorealizacji - czytamy na profilu Alka.

Myślicie, że przeczuwający kryzys w związku muzyka i pisarki internauci zadowolą się takimi wyjaśnieniami? Wystarczy, że Blanka i Baron znają prawdę - to najważniejsze!