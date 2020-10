Nową dziewczyną Czarka Jóźwika jest Julia Zawadzka. 21-latka też jest znana w sieci

Czarek Jóźwik przez kilka dobrych lat był związany z Maffashion. Plotkowało się nawet, że para się zaręczyła, jednak niespełna rok temu sielanka się skończyła, o czym sami zainteresowani poinformowali fanów podczas relacji nad Instagramie. Zarówno Czarek, jak i Julka siedząc nad talerzem sushi w restauracji, dokładnie wyjaśnili powody swojego rozstania. Blogerka szybko znalazła pocieszenie u boku Sebastiana Fabijańskiego, czego owocem jest ich syn Bastian, który urodził się 10 września. Czarek nieco dłużej szukał swojej drugiej połówki. Jak się okazuje, już znalazł. Poznajcie Julię Zawadzką.

REKLAMA

Kim jest nowa dziewczyna Czarka Jóźwika?

O nowej dziewczynie Czarka Jóźwika pisaliśmy już kilka dni temu. Wtedy ich związek nie był jeszcze oficjalny, a nasz informator doniósł, że para specjalnie nie chciała się afiszować swoim uczuciem w mediach społecznościowych. Po wielu spekulacjach o tej relacji sami zainteresowani zdecydowali przestać się ukrywać. Na Instagramie Julii Zawadzkiej pojawił się post, na którym to przytula się do Czarka, co jasno daje do zrozumienia, że plotki okazały się prawdą.

Julia Zawadzka jest 21-letnią influencerką, która cieszy się sporą popularnością na Instagramie, TikToku, a także YouTubie. Regularnie pojawia się w filmikach na kanale "Jak TO robić?", które to cieszą się sporą oglądalnością, sięgającą nawet 500 tysięcy wyświetleń. Myślicie, że Julce jeszcze uda się zaistnieć w internecie na dłużej? Z pewnością związek z Czarkiem jej w tym nie przeszkodzi. Więcej zdjęć Julii Zawadzkiej zobaczycie w naszej galerii.

ZOBACZ TEŻ: Maffashion pochwaliła się zdjęciem z bajkowego baby shower. Wystrój robi wrażenie, ale to syn Sary Boruc przyciąga uwagę