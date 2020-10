Kinga Duda w trakcie poprzedniej kadencji Andrzeja Dudy nie pojawiała się zbyt często w mediach. O córce prezydenckiej pary zrobiło się głośniej, kiedy podczas wieczoru wyborczego zabrała głos i wygłosiła przemówienie, które dotyczyło szacunku i równości niezależnie od orientacji seksualnej. Przypomnijmy, że już wówczas narracja na temat osób LGBT+ miała w przestrzeni publicznej bardzo negatywny wydźwięk. Przyczyniły się do tego wypowiedzi polityków, m.in. Andrzeja Dudy, który powtarzał, że "LGBT to nie ludzie, to ideologia".

Apel Kingi Dudy odbił się szerokim echem. Niedługo później Polacy znów usłyszeli o 24-letniej prawniczce. We wrześniu media obiegła informacja, że Kinga Duda została doradcą społecznym w Kancelarii Prezydenta. I choć od ogłoszenia tej informacji minęło już trochę czasu, to emocje dalej nie opadły, bo Polacy podzielili się na dwa obozy - tych, którzy takie rozwiązanie uznają za właściwe, i tych, którym nie podoba się, że córka prezydenta dostała pracę w kancelarii głowy państwa, co może być traktowane jako nepotyzm. Teraz sprawę skomentował były doradca Bronisława Komorowskiego - prof. Tomasz Nałęcz.

Tomasz Nałęcz o wynagrodzeniu Kingi Dudy

Andrzej Duda już jakiś czas temu potwierdził, że praca Kingi Dudy w jego kancelarii nie będzie wiązała się z pensją, ponieważ jest to wolontariat. Jednak teraz prof. Tomasz Nałęcz, w rozmowie z "Faktem", słusznie zauważa, że stanowisko Kingi Dudy będzie kosztowało jednak podatników. Owszem, prawniczka nie dostanie pensji, ale trzeba będzie pokryć jej wydatki służbowe:

Nie można mówić, że jej stanowisko nas nic nie kosztuje. To bzdura. Dostaje przecież narzędzia do pracy, np. osobny sekretariat albo sekretarzy, oczywiście telefon, samochód - mówi Nałęcz.

Tomasz Nałęcz w rozmowie z tabloidem zdradził też, z czym w najbliższym czasie będzie musiała radzić sobie córka głowy państwa, piastując nowe stanowisko. 24-latka jest wszak odpowiedzialną za projekt dotyczący instytucji pokoju sędziów. Nałęcz wskazuje, że ta sprawa wiąże się z natłokiem korespondencji.

Myślę, że panią Kingę Dudę zaleje lawina korespondencji. Obywatele piszą setki listów do prezydenta, ale podobnie jest z doradcami - zdradził Nałęcz.

Myślicie, że Kinga Duda podoła zadaniu?