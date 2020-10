Zosia Ślotała i Kamil Haidar stanęli na ślubnym kobiercu pod koniec września tego roku. Para postarała się o to, by informacje o ich ślubie dostały się do prasy dopiero po ceremonii. Ta, jak się okazuje, była piękna i elegancka. Zakochani celebrowali jednak piękne chwile w bardzo kameralnym gronie - na ich przyjęciu weselnym bawiło się zaledwie dwudziestu gości. Najbliższa rodzina oraz przyjaciele.

Celebrytka pochwaliła się na Instagramie zdjęciami ze ślubu i poprawin. Zdradziła też, jak wyglądały przygotowania do wielkiego dnia i opowiedziała, gdzie spędziła noc poślubną.

Noc poślubna w luksusowym hotelu

Zosia Ślotała nie należy do gwiazd, które przesadnie dbają o swoją prywatność. Owszem, celebrytka do końca ukrywała informację o tym, kiedy i gdzie odbędzie się jej ślub z Kamilem Haidarem, ale już po uroczystości chętnie zdradzała kulisy zaślubin. Na jej InstaStories nalazła się nawet relacja, w której opowiedziała, gdzie spędzi noc poślubną. Okazuje się, że młodożeńcy wybrali pokój hotelowy - i to nie byle jaki bo, apartament Paderewski, w Hotelu Bristol, w Warszawie. Ślotała nie zapomniała nadmienić, że to właśnie tam spała sama Elżbieta II.

Tutaj się będziemy szykowały. Jest to najstarszy pokój w Bristolu, w którym stoi pianino Paderewskiego i spała tu królowa Elżbieta – mówiła na InstaStories pokazując apartament.

Noc poślubną zakochani również spędzili w pięknym i eleganckim hotelowym pokoju.

Noc poślubną spędziliśmy w hotelu. Uznaliśmy, że budzenie się o 6 rano i łóżko z dwójką dzieci jest mało romantyczne.

