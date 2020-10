"Milionerzy". Pytania za milion. Dziś padnie kolejne, a jak brzmiały poprzednie? Było ich 21

"Milionerzy" cieszą się ogromną popularnością w Polsce. Na przestrzeni lat pytanie za milion złotych Hubert Urbański zadał dwadzieścia jeden razy, a dobrą odpowiedź podały tylko trzy osoby. W dzisiejszym odcinku usłyszymy je dwudziesty drugi raz, a o milion złotych powalczy Dawid Michalewski.

"Milionerzy". Krzysztof Wójcik i pierwsza dobra odpowiedź za pytanie o milion

Pierwszym milionerem w polskiej wersji programu "Milionerzy" był pan Krzysztof Wójcik ze Szczecina. 28 marca 2010 roku usłyszeliśmy poprawną odpowiedź na to niezwykle ważne pytanie. Jak ono brzmiało?

Z gry, na jakim instrumencie słynie Czesław Mozil?

A: na kornecie

B: na akordeonie

C: na djembe

D: na ksylofonie

Prawidłową odpowiedzią była odpowiedź B.

Krzysztof Wójcik rozsądnie wydał swoją wygraną. Na co przeznaczył milion? Zainwestował w mieszkanie oraz wybrał się z żoną w podróż do Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe na udział w teleturnieju namówiła go właśnie żona.

To jest akurat moja zasługa, że on wziął udział w "Milionerach", ale to był też zupełny przypadek. Po prostu oglądaliśmy kiedyś "Milionerów", on odpowiadał na wszystkie pytania. W związku z czym ja powiedziałam: "Taki jesteś mądry to wyślij tego SMS-a". No i wysłał. A dalej to już się potoczyło - śmieje się Dorota Wójcik.

Emerytowana nauczycielka Maria Romanek i pytanie o milion złotych

Następna wygrana w programie pojawiła się dopiero osiem lat później. To właśnie wtedy milionerką została Maria Romanek - emerytowana nauczycielka. Wygraną w "Milionerach" planowała przeznaczyć głównie na cele charytatywne - na chore dzieci, które potrzebują pomocy, ale również na wsparcie renowacji cmentarza w Lesku.

Zajmuję się też odnawianiem nagrobków na cmentarzu w Lesku, nagrobków zabytkowych, pięknych, o które nikt nie dba. Przepraszam, wzruszyłam się. Jezu, jakie to jest głupie... - mówiła chwilę przed pytaniem za milion złotych pani Maria.

Kilka miesięcy po wielkiej wygranej mówiła w wywiadach, że już nie ma właściwie nic z pieniędzy, które wygrała w "Milionerach". Wszystko poszło na dzieci i fundacje. Jak brzmiało jej pytanie za milion?

Ile to jest 1111 razy 1111, jeśli 1 razy 1 to 1, a 11 razy 11 to 121?

A: 12 321

B: 1 234 321

C: 111 111 111

D: 123 454 321.

Poprawna odpowiedź to B.

Milion złotych dla Katarzyny - jak na razie ostatniej zwyciężczyni

W marcu 2019 Katarzyna Kant-Wysocka została kolejną zwyciężczynią "Milionerów". I to właśnie na pani Katarzynie kończy się lista milionerów, którym udało się wygrać główną nagrodę w programie. Oto jakie pytanie zadał jej Hubert Urbański:

Różańcową tajemnicą chwalebną nie jest:

A: Wniebowzięcie Matki Bożej

B: Zmartwychwstanie Jezusa

C: Śmierć Jezusa na krzyżu

D: Zesłanie Ducha Świętego

Odpowiedź poprawna to C - śmierć Jezusa na krzyżu.

Na co przeznaczyła swój milion pani Katarzyna? Niedługo po wygranej przyznała w "Dzień Dobry TVN", że marzy się jej ładnie urządzone mieszkanie.

Teraz szansę na dopisanie do listy zwycięzców dostanie pan Dawid Michalewski. To właśnie on w najbliższym odcinku usłyszy od Huberta Urbańskiego dwudzieste drugie pytanie za milion.

"Milionerzy". Pytania za milion bez wygranej

Przypomnijmy sobie zatem pozostałe osiemnaście pytań wartych milion złotych. Hubert Urbański niestety nie mógł w tych przypadkach przekazać czeku na milion złotych. Na które z poniższych pytań za milion znacie odpowiedź?

1. Skąd pochodzi Conan Barbarzyńca?

A. z Rivii

B. z Oz

C. z Mordoru

D. z Cimmerii

2. Odrażający drab z Kabaretu Starszych Panów dubeltówkę weźmie, wyjdzie i...:

A. rach-ciach!

B. buch, buch!

C. z rur dwóch

D. bum w brzuch

3. Komiksowym „dzieckiem” rysownika Boba Kane’a jest:

A. Superman

B. Batman

C. Spider-Man

D. Captain America

4. Rybą nie jest:

A. świnka

B. rozpiór

C. krasnopiórka

D. kraska

5. Kto jest mistrzem tego samego oręża, w jakim specjalizowała się mitologiczna Artemida?

A. Zorro

B. Legolas

C. Don Kichot

D. Longinus Podbipięta

6. Który aktor urodził się w roku opatentowania kinematografu braci Lumière?

A. Rudolph Valentino

B. Humphrey Bogart

C. Charlie Chaplin

D. Fred Astaire

7. Mowa w obronie poety Archiasza przeszła do historii jako jeden z najświetniejszych popisów retorycznych:

A. Izokratesa

B. Cycerona

C. Demostenesa

D. Kwintyliana

8. Kto był nadwornym malarzem króla Filipa IV Habsburga?

A. Marcello Bacciarelli

B. Jan van Eyck

C. Diego Velázquez

D. Jacques-Louis David

9. Likier maraskino produkuje się z maraski, czyli odmiany:

A. wiśni

B. jabłoni

C. figi

D. gruszy

10. Który utwór Juliusza Słowackiego napisany jest prozą?

A. "Godzina myśli"

B. "W Szwajcarii"

C. "Anhelli"

D. "Arab"

11. Płetwą grzbietową nie pruje wody:

A. długoszpar

B. kosogon

C. orka

D. wal grenlandzki

12. "Wątróbka z cebulką (...) jest zakąską doskonałą. Aby ją przyrządzić, należy kupić samochód i pędzić nim póty, aż się kogoś przejedzie". To Lem i...

A. "Solaris"

B. "Opowieści o pilocie Pirxie"

C. "Dyktanda czyli…"

D. "Szpital Przemienienia"

13. Ryś polski, łabędź rostowski, saksoński bocian i wywrotek smoleński to:

A. rasy gołębi

B. rasy kur

C. chrząszcze

D. akrobacje na deskorolce

14. Co według Leszka Kołakowskiego jest sklepieniem domu, w którym duch ludzki mieszka?

A. Rozum

B. Bóg

C. Miłość

D. Czas

15. Ikoną czerwcowych wyborów z 1989 r. było zdjęcie z Wałęsą podpisane "Głosuj na…". Kto z tzw. drużyny Lecha go nie miał?

A. Jacek Kuroń

B. Hanna Suchocka

C. Jarosław Kaczyński

D. Lech Kaczyński

16. Który instrument stroi muzyk?

A. Tamburyn

B. Kocioł

C. Okarynę

D. Czynele

17. Który ssak się nie poci?

A. owca

B. koń

C. człowiek

D. królik

18. Każda barwa składowa światła białego rozchodzi się w ciałach przezroczystych z inną prędkością. Największą prędkość ma:

A. czerwona

B. pomarańczowa

C. żółta

D. fioletowa