Anna Przybylska zmarła sześć lat temu. Dopiero niedawno na jaw wyszła jej ostatnia wola. "To było życzenie Ani"

Anna Przybylska była piękną, utalentowaną i charyzmatyczną aktorką. Polacy kochali ją nie tylko za talent, ale też piękny uśmiech i dobrą energię, która od niej emanowała. Kiedy więc sześć lat temu - 5 października 2014 roku - ogłoszono, że Anna nie żyje, nikt nie mógł w to uwierzyć. Przybylska przegrała z rakiem trzustki, pozostawiając ukochanego Jarosława Bieniuka i osierocając trójkę ich małych dzieci - córkę Oliwię oraz dwóch synów: Szymona i Jana. Aktorka przed śmiercią chciała, by jej rodzina była szczęśliwa. Miała prośbę do Bieniuka.

Anna Przybylska: tego chciała dla rodziny

Rodzina była dla Anny Przybylskiej najważniejsza. To nie karierę i popularność stawiała na pierwszym miejscu, ale właśnie dobro najbliższych. Nic więc dziwnego, że Anna chciała, by jej ukochani po jej śmieci ruszyli dalej i tworzyli kochający się zespół. Okazuje się też, że Przybylska chciała, by Jarosław Bieniuk znów związał się z kimś na stałe.

To było życzenie Ani. Pragnęła, żeby po jej śmierci znalazł sobie kogoś, z kim byłby szczęśliwy - podaje informator „Rewii”.

Były piłkarz już od jakiegoś czasu próbuje znów ułożyć sobie życie. Był związany z Martyną Gliwińską. Ich związek nie przetrwał, ale jego owocem jest uroczy Kazimierz, który przyszedł na świat w marcu tego roku. Od niedawna wiadomo, że były sportowiec spotyka się z piękną modelką, która robi karierę za granicą. Czy tym razem uda mu się stworzyć długotrwały związek i Zuzanna Pactwa zostanie w jego życiu na zawsze? Mamy nadzieję.

