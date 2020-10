Joanna Koroniewska w czerwonej balowej sukni od znanych projektantów chce "podobać się obcym mężczyznom". Udało się?

Joanna Koroniewska bezpośredniością, którą prezentuje w mediach społecznościowych, zjednała sobie wielu fanów. Pomimo ogólnej sympatii, którą darzą ją internauci, jak każda osoba publiczna musi mierzyć się z hejtem. Negatywne komentarze stara się zwalczać poczuciem humoru. Aktorka znana jest z drobnych uszczypliwości, które często kieruje w stronę męża. Maciej Dowbor odwzajemnia się ukochanej tym samym. Asia wystosowała kolejne działa i pod jednym z ostatnich postów na Instagramie żartobliwie wyznała, że chce podobać się "obcym mężczyznom". W osiągnięciu celu ma jej pomóc balowa kreacja od popularnych projektantów.

Joanna Koroniewska pozuje w balowej sukni

Dla wielu kobiet każde większe wyjście może stać idealną okazją do tego, by wskoczyć w ekstra ciuch i poczuć się atrakcyjnie. Joanna Koroniewska lubi wzbudzać w sobie taki stan nawet bez szczególnego powodu - "wystarczy" siąść na podłodze w czerwonej balowej sukni duetu Paprocki&Brzozowski i wyglądając jak księżniczka, a jednocześnie czując się jak gwiazda "Seksu w wielkim mieście", zapozować do zdjęcia z szerokim uśmiechem. Aktorka opublikowała na Instagramie fotografię w kreacji, w której mogłaby wystąpić na czerwonym dywanie. Przy okazji dodała kilka słów od siebie - jak zwykle z nutką ironii i humoru.

Zdjęcia z cyklu #sexwwielkimmieście i jak zwykle piękny projekt moich ukochanych projektantów @paprockibrzozowski. Moda to lekarstwo na kobiecą próżność, ale czy to aż taki straszny grzech?! Chyba każda z nas czasem chce wyglądać wyjątkowo. I podobać się mężczyznom. Szczególnie tym obcym... - czytamy we wpisie gwiazdy.

Aktorce udało się uzyskać zamierzony efekt? Z wypełnionych komplementami komentarzy wynika, że tak. Fani Joasi dopytywali, na jaką okazję ich idolka tak się wystroiła.

Tak w łóżku uczę się tekstów - zażartowała Koroniewska.

Cóż, w życiu trzeba sobie czasem pozwolić na odrobinę ekstrawagancji.