O radosnej nowinie Lara Gessler poinformowała fanów za pomocą mediów społecznościowych. W maju po raz pierwszy wspomniała o ciąży i nie kryła radości z podzielenia się tą wiadomością w sieci. Przyszła mama zapowiedziała, że dziecko pojawi się na świecie na przełomie września i października. Córka sławnej restauratorki chce mieć wszystko dopięte na ostatni guzik. Już kilka miesięcy temu wybrała imię dla swojej pociechy, a teraz urządza dla niej kącik w nowym mieszkaniu. Wnętrze wygląda bardzo przytulnie.

REKLAMA

Lara Gessler przygotowana na poród

Córka Magdy Gessler wyznała, że nie ma zamiaru dołączyć po porodzie do grona tzw. "instamatek". Celebrytka jednak systematycznie relacjonuje w mediach społecznościowych przebieg ciąży, prezentując za pomocą postów, jak przygotowuje się do ważnego dla niej dnia. Już od kilku tygodni ma naszykowaną torbę, którą niebawem będzie musiała zabrać ze sobą do szpitala, a teraz pochwaliła się kołyską dla malucha. Lara urządziła dziecku przytulny kącik w mieszkaniu.

Lara Gessler Instagram/ @lara_gessler

Wnętrze mieszkania gwiazdy zachowane jest w jasnych i naturalnych barwach. Dominują odcienie bieli, brązu oraz beżu, a łóżeczko, w którym dziecko Lary i Piotra Szeląga spędzi pierwsze dni życia, nawiązuje wystrojem do starodawnego klimatu. Jak widać, ozdobą prywatnego azylu pary są niewątpliwie obrazy i niebanalna roślinność.

Lara chce zapamiętać jak najdłużej te wyjątkowe dla niej miesiące, dlatego też zdecydowała się na wytworzenie wielu pamiątek. Jedną z nich jest sesja zdjęciowa, do której pozowała z dużym brzuszkiem nago, osłaniając się na ulicach Warszawy jedynie płaszczem.