Piotr Żyła nie lubi opowiadać o życiu prywatnym. Skoczek narciarski starał się też nie komentować głośnego rozwodu z Justyną Żyłą, mimo że ta robiła to bardzo często. Sportowiec ma chyba szczęście do tak wylewnych Pań, bowiem jego nowa partnerka co jakiś czas wrzuca na Instagram posty na temat ukochanego. W niedzielę pochwaliła się, jak spędzają słoneczny dzień. Okazuje się, że Marcelina Ziętek została właścicielką małego pomeraniana.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Piotr Żyła wrzucił nowe zdjęcie. Justyna grzmi: Może byś pomyślał, jak relacje z dziećmi naprawić

Zobacz wideo https://www.plotek.pl/plotek/7,154063,26251198,piotr-zyla-relaksuje-sie-na-trawie-podczas-soboty-przemyslen.html

Piotr Żyła kupił ukochanej psa?

4 października przypada Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji Marcelina Ziętek zaprezentowała internautom nowego członka rodziny, małego szpica miniaturowego, Bena.

Poznajcie Bena. Nowy członek rodziny - ekscytowała się 23-latka.

Fani oczywiście nie mogli napatrzeć się na psiaka, jednak zdecydowana część wolała odnieść się do związku początkującej aktorki.

Cieszę się, że Piotr trafił na tak ładną i sympatyczną kobietę. Trzymam za Was kciuki i życzę szczęścia.

Panie Piotrze, trzymaj mocno i nie puszczaj! Jestem z Wami! Pozdrawiam.

Pozdro dla Piotrka.

Myślicie, że para zdecyduje się w końcu opublikować wspólne zdjęcie? Fani skoczka z pewnością na to liczą. Justyna Żyła chyba mniej, w końcu do tej pory krytykowała każde medialne doniesienie na temat związku byłego męża. Kto wie, może teraz zmieni podejście, w końcu też jest zakochana.

POLECAMY: Nowa dziewczyna Piotra Żyły chwali się sylwetką w bikini. Marcelina Ziętek pokazała zdjęcia z wakacji. "Figura idealna"