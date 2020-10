Maffashion i Sebastian Fabijański spotykają się od roku, a już zdążyli zamieszkać ze sobą i założyć rodzinę - niespełna miesiąc temu na świat przyszedł syn pary, Bastian. Informacje o błogosławionym stani blogerki zaskoczyły wielu. Ona sama zresztą nie chwaliła się zdjęciami zaokrąglonego brzucha aż do końca ósmego miesiąca. Ciążę przeżywała więc w spokoju i z dala od mediów. Razem z partnerem pomieszkiwała w jego apartamentowcu na Wilanowie. Jakiś czas temu jednak poinformowała, że zdecydowała się na budowę wielkiego domu. Czy to dlatego aktor sprzedaje swój penthouse?

Sebastian Fabijański sprzedaje apartamentowiec na Wilanowie. Cena zwala z nóg

Oferta sprzedaży pojawiła się kilka dni temu na stronie "Panorama nieruchomości". Oto, co wiemy o apartamencie aktora.

Prezentujemy Państwu wyjątkowy apartament o powierzchni 164,68 m2 znajdujący się na ostatnim piętrze inwestycji In Art. Penthouse charakteryzuje się ciszą i prywatnością, wysokie 3-metrowe sufity w połączeniu z panoramicznymi oknami, powodują, że odczucie przestrzeni jest jeszcze większe. Ogromny taras o powierzchni 52 m2 w otoczeniu wierzb zapewnia intymność, a jego układ pozwala na pełne wykorzystanie tej powierzchni. Na tarasie znajduje się pełna strefa wypoczynkowa z genialnym nagłośnieniem Bowers&Wilkins oraz miejscem na jacuzzi.

Kwota, za jaką młody tata chce sprzedać penthouse, może zaskakiwać. Apartament na Wilanowie można w tym momencie kupić za trzy miliony złotych. Skąd wiemy, że to właśnie jego mieszkanie? Wystarczy spojrzeć chociażby na taras, to właśnie z niego w ostatnim czasie Maffashion nagrywała InstaStories. Ponadto na zdjęciach blogerki widać wiele obrazów i półek idealnie pasujących do ujęć zaprezentowanych w ofercie.

Sebastian Fabijański sprzedaje mieszkanie screen Instagram @maffashioon_official / Panorama Nieruchomości

