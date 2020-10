Już za kilkanaście dni finał drugiej edycji "Love Island". Niekwestionowanym faworytem do zwycięstwa jest mieszkający na co dzień w Londynie Igor. Internauci bardzo go lubią i szanują za to, w jaki sposób traktuje kobiety. Aktualnie związany jest z Magdą, pod adresem której w sieci pojawia się wiele słów krytyki. Temat ten poruszyła z rodzicami 22-latka Karolina Gilon w specjalnym wywiadzie na Instagramie.

"Love Island". Karolina Gilon zrobiła live'a z rodzicami Igora. Co sądzą o zachowaniu syna i jego programowych relacjach?

W sobotę Karolina Gilon przeprowadziła krótki wywiad z rodzicami ulubionego uczestnika "Love Island". Mama nie mogą nachwalić się syna i wyznała, że Igor, jakiego poznali widzowie w programie, to prawdziwy on.

Czujemy wielkie emocje, oglądając Igora w telewizji. On na pewno jest sobą, jest bardzo szczery i widać po nim, że nie gra. On żyje swoim życiem i żyje według własnych zasad, których my nie łamiemy. Staraliśmy się wychowywać go bez stresu i bez krzyku, żeby wyrósł na spokojnego i pokornego człowieka. Szacunek i pokora dla drugiego człowieka są najważniejsze.

On się nigdy nie spieszy, zawsze ma na wszystko czas. Będzie długo żył, bo nie ma zbyt wiele stresu. Podziwiamy go za to, ale czasem jest to męczące - dodał tata Igora.

Karolina poruszyła w rozmowie temat dwóch relacji Igora - z Oliwią i Magdą. Mama 22-latka była bardzo wylewna i mimo że wierzy, że decyzje syna są dla niego najlepsze, krytyka, jaka spadła na jego pierwszą programową partnerkę jest bezpodstawna.

Podsumowując temat z Oliwią... Uważam, że Igor był bardzo zażenowany całą sytuacją. Wybrnął w swoim stylu, bez obrażania się na siebie. Jest silny i z hejtem potrafi się zmierzyć, jednak proszę wszystkich oglądających i komentujących o ważenie słów. Oliwia nie zasłużyła na tyle krytyki.

A jak rodzice Igora oceniają jego nową partnerką?

Magdalena... Temat tabu wszystkich. Komentarze też czytamy przykre na jej temat. Jest piękną kobietą, a Igor jest szczęśliwy. Intelektualnie w rozmowie świetnie się dogadują. Uśmiech Igora mówi wszystko. (...) Igor chce, żebyśmy poznali Magdę, bo jest cudownym człowiekiem - przyznała rodzicielka 22-latka.

To nie chodzi o to, żeby brali ślub - dodał tata Igora.

Myślicie, że to właśnie ta para wygra drugą edycję "Love Island"?

