Wielkimi krokami zbliża się premiera filmu brytyjskiego podróżnika i biologa, Davida Attenborougha - "Życie na naszej planecie". Z tej okazji kilkanaście dni temu mężczyzna zaproszony został przez rodzinę królewską do Pałacu Kensington. W ogrodach spotkał się wtedy z księżną Kate, księciem Williamem i ich dziećmi. Zdjęcia z tych odwiedzin bardzo szybko trafiły do sieci, jednak nikt nie spodziewał się, że następcy do korony przeprowadzili z 94-latkiem rozmowę. Zapis krótkiego wywiadu opublikowany został na Instagramie. George jest pewny siebie, a Louis delikatnie zestresowany.

Dzieci Williama i Kate rozmawiają z Davidem Attenborougenem

Na oficjalnym profilu książęcej pary Cambridge pojawiło się nagranie, na który George, Charlotte i Louis zadają pytania 94-letniemu podróżnikowi.

Cześć Davidzie Attenborough, jak myślisz, jaki gatunek zwierzęcia wyginie jako następny? - zaczął najstarszy z rodzeństwa.

Miejmy nadzieję, że żaden. Jest wiele rzeczy, które możemy zrobić, kiedy zwierzęta są zagrożone wyginięciem. Możemy je chronić. Przed 40 laty byłem z gorylami górskimi w samym centrum Afryki. Goryle górskie były wówczas bardzo, bardzo rzadkim gatunkiem. Zostało ich wtedy tylko 250. Pokazywaliśmy ich zdjęcia w telewizji na całym świecie. Ludzie zrozumieli, jakie byłoby to okropne, gdyby wyginęły. Więc przeznaczyli wiele pieniędzy i wiele osób przyszło z pomocą. Teraz tych goryli są tysiące. Możesz ochronić zwierzę, jeśli tego naprawdę chcesz - odparł David Attenborough.

Charlotte postanowiła dowiedzieć się, czy podróżnik lubi pająki. Okazuje się, że David wcale się ich nie boi, jednak postanowił wyjaśnić, dlaczego jego zdaniem wiele ludzi właśnie tak na nie reaguje.

Kocham je, cieszę się, że i ty je lubisz. Myślę, że to cudowne stworzenia. Dlaczego ludzie się ich tak boją? Może to przez to, że mają osiem nóg - znacznie więcej niż my. A jeśli masz osiem nóg, to możesz poruszać się w każdym kierunku i nigdy do końca nie wiadomo, dokąd pójdzie pająk - stwierdził mężczyzna.

Louis spytał, jakie zwierzę Attenborouge lubi najbardziej.

Myślę, że najbardziej lubię małpy. Mogą skakać. Nie gryzą i są zabawne.

Dzieci księcia Williama i księżnej Kate rozmawiają z podróżnikiem screen Instagram / @kensingtonroyal

Książę William i księżna Kate - rodzina

Książę William i księżna Kate od przeszło siedmiu lat spełniają się w roli rodziców. 22 lipca 2013 roku na świat przyszedł ich pierwszy syn, a zarazem trzeci w kolejce do brytyjskiego tronu, książę George. Książęca para Cambridge od zawsze pragnęła mieć jednak wielką rodzinę i dwa lata później Kate urodziła córkę. Najmłodsza pociecha pary to dwuletni Louis, którego zdjęcia najczęściej rozczulają internautów.

