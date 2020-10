Meghan Markle i Harry nie wrócą do Wielkiej Brytanii na Boże Narodzenie. "Nikt nie jest gotowy na rodzinne przytulanie"

Choć do Bożego Narodzenia pozostało jeszcze sporo czasu, to Meghan Markle i Harry doskonale już wiedzą, jak spędzą tegoroczne święta. Okazuje się, że młodzi rodzice zostaną w Kalifornii. Co jest powodem ich decyzji? Informator "Vanity Fair" jest pewien - chodzi o rodzinne konflikty.

REKLAMA

Meghan Markle i Harry nie spędzą Bożego Narodzenia w pałacu

Meghan Markle i Harry w tym roku nie spędzą rodzinnych świąt u boku królowej Elżbiety i to nie dlatego, że nie dostali oficjalnego zaproszenia. Małżonkowie, którzy niedawno sami zrezygnowali z królewskich obowiązków i delikatnie mówiąc nie mają najlepszych relacji z księżną Kate i księciem Williamem, nie czują się na siłach, by gwiazdkę spędzić w Wielkiej Brytanii. Tak przynajmniej donosi magazyn "Vanity Fair", który powołuje się na anonimowego informatora - bliską osobę z otoczenia Meghan i Harry'ego.

Nie są gotowi na powrót do Wielkiej Brytanii na Boże Narodzenie. Teraz zresztą i tak cieszą się nowym życiem w Kalifornii i swoim nowym domem - podaje tabloid.

Wszystko wskazuje też na to, że konflikt między Harrym a Williamem wcale nie traci na sile. Bracia nadal nie mogą dojść do porozumienia. William wszak czuje się zdradzony przez brata, który wybrał wygodne życie w Kalifornii zamiast obowiązków względem pałacu. Bożonarodzeniowa wizyta byłaby więc obarczona ryzykiem kolejnej kłótni.

Powiedzmy, że sytuacja między Harrym i jego bratem nie jest najlepsza. Nie sądzę, żeby ktokolwiek był teraz gotowy na rodzinne Święta Bożego Narodzenia i rodzinne przytulanie - powiedział znajomy Harry'ego i Meghan.

Przypomnijmy, że to nie pierwsze święta, które Meghan Markle i Harry spędzą z dala od rodziny królewskiej. W tamtym roku para cieszyła się gwiazdką z mamą Meghan, Dorią Ragland w Kanadzie.