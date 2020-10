Barbara Kurdej-Szatan odpoczywa u boku męża. "Co podajesz dzidzi, że masz taki relaks?". Aktorka odpowiada z humorem

Barbara Kurdej-Szatan długo starała się o kolejne dziecko. Nie dziwi więc fakt, że pojawienie się małego Henryka na świecie sprawiło jej ogromną radość, którą aktorka dzieli się z internautami za pomocą mediów społecznościowych. Fani obserwujący instagramowy profil Basi byli już świadkami pierwszego spaceru nowo narodzonego chłopca i mieli okazję usłyszeć, jak celebrytka razem z córeczką Hanią śpiewa mu kołysankę. Blondynka z reklamy Play udostępnia w sieci rodzinne fotografie, na których panuje ład, harmonia i porządek, czyli wszystko to, co w realnym życiu każdej młodej mamy wydaje się niewyobrażalne. Internauci z dozą humoru pytają zatem, co Basia podaje Henrykowi, że jest tak grzecznym dzieckiem. Gwiazda odpowiada!

Sposób Basi Kurdej-Szatan na relaks

Gros młodych rodziców marzy o tym, by choć przez chwilę odpocząć, wylegując się na wygodnej kanapie bez pieluch i smoczków wokół. Z instagramowych fotek Barbary Kurdej-Szatan bije upragniony spokój, a sielskie obrazki wypoczętej mamy kilkutygodniowego malucha zadziwiają niemal wszystkich. Tylko spójrzcie, jak popularna aktorka spędzała piątkowe popołudnie. U boku dwóch najważniejszych panów zapewne z przyjemnością upłynął jej czas.

Jak Wasz piąteczek piątunio? U nas - jak widać - u każdego pełen relaks. Dobrego i wygodnego wieczoru Kochani - czytamy na profilu gwiazdy.

Wśród pytań o sofę, jeżdżące łóżeczko Henia i opaskę na głowie Basi w komentarzach internautów znalazło się miejsce na kilka słów o rodzicielstwie. Fani dociekali, skąd aktorka ma czas na odpoczynek.

Żeby macierzyństwo było takie proste jak na tym obrazku...

Co podajesz dzidzi, że masz taki relaks?

Na odpowiedź Kurdej-Szatan nie trzeba było długo czekać.

Cyca - skwitowała, dodając emotikony w kształcie roześmianych buziek.

Widać, że humor dopisuje celebrytce. Najważniejsze jednak, że Basia i Henryk są zdrowi oraz wypoczęci!