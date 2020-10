Z początkiem września wystartowała 11. edycja "The Voice of Poland". W tym roku o produkcji było wyjątkowo głośno zanim jeszcze telewizyjna dwójka wyemitowała pierwszy odcinek sezonu. Po pierwsze, sporo emocji budziło poszukiwanie nowych trenerów (ostatecznie do show powróciła Edyta Górniak), a po drugie, prowadzących. Programu nie współprowadzi w tym roku Marcelina Zawadzka, którą zastąpiła Małgorzata Tomaszewska. Za kulisami pojawiła się jednak jeszcze jedna nowa twarz. Mowa o Kindze Kujawskiej, która wpuszcza uczestników na scenę. Kim jest nowa gwiazda TVP?

Kim jest Kinga Kujawska, zakulisowa pracownica "The Voice of Poland"?

Kinga Kujawska to fanka gier komputerowych, prezenterka i ambasadorka ELS, czyli międzynarodowej ligi gier komputerowych. Na Instagramie śledzi ją niespełna 195 tysięcy użytkowników, a po zdjęciach widać, że prowadzi zdrowy tryb życia i kocha luksus - jej ulubioną marką jest Louis Vuitton.

Myślicie, że w TVP zagrzeje na dłużej? Z pewnością! Kujawską polubili nie tylko fani programu, ale również Maciej Musiał, który podczas nagrań starał się poderwać zapracowaną prezenterkę.

Kinga, wiesz, że każdy ma melodię swojego życia? My jesteśmy trochę jak takie dwie drżące struny rozpięte na gryfie gitary ludzkiego losu. Ja sobie myślę, że mógłbym być smyczkiem... - mówił, kiedy przerwał mu Kammel.

Kto wie, może na planie programu zrodziła się miłość?

