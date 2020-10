Misiek Koterski stanął przed zawodowymi wyzwaniami. Od dłuższego czasu skupia się na realizacji zdjęć do filmu, w którym wciela się w głównego bohatera - Edwarda Gierka. Syn popularnego reżysera, Marka Koterskiego, sumiennie przygotowuje się do roli, poświęcając przy tym zadbaną sylwetkę i "hodując" na potrzeby produkcji duży brzuszek. Z wywiadów aktora wynika, że to nie jest jedyny projekt, w którym przez ostatnie miesiące bierze udział. Misiek postanowił rozpocząć współpracę ze swoją ukochaną. Razem z Marcelą Leszczak nagrali płytę i planują pierwsze koncerty. Myślicie, że podbiją polską scenę muzyczną?

Zobacz wideo Oto pierwsza próbka wokalu Miśka. Koterski śpiewa ukochanej "Sto lat"!

Wspólna płyta Marceli i Miśka

Internauci, którzy na bieżąco śledzą losy Koterskiego i Leszczak, wiedzą, że od ponad roku w mediach społecznościowych popularnej pary coraz częściej przewija się muzyczny wątek. Marcela ponoć spędziła wiele miesięcy w szkole wokalnej, w której systematycznie pod okiem profesjonalistów ćwiczy głos. Efekty jej starań będziemy mogli już niedługo usłyszeć, bowiem modelka i aktor nagrali rodzinną płytę z kilkoma piosenkami.

Nagraliśmy z moją Marcelą płytę, która już niebawem się ukaże. To będzie nasze wspólne rodzinne śpiewanie. Coś fantastycznego. Nie mogę się doczekać - wyznał Koterski w rozmowie z Newserią.

Była uczestniczka "Top Model" również zabrała głos w tej sprawie i przekazała fanom świetną nowinę.

Dziś odsłuchałam swoje kawałki, które już są wytłoczone na płycie i byłam z siebie taka dumna, bo urodziłam się bez większego daru wokalnego, ale ostatnie całe 13 miesięcy poświęciłam śpiewaniu, czym dzieliłam się czasem z wami. Więc oficjalnie mogę już napisać, ze wkrótce pojawi się nasza rodzinna płyta w sprzedaży, a już w październiku koncert. Szok i niedowierzanie! - czytamy na Instagramie Marceli.

Kupicie ich płytę? Jesteśmy ciekawi efektów współpracy Miśka i Marceli.