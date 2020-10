"BrzydUla" to jeden z serialowych hitów TVN-u. Stacja zdecydowała się jednak zakończyć emisję produkcji po zaledwie dwóch sezonach. Widzowie byli zawiedzeni, ale nigdy nie tracili nadziei, że jeszcze będzie im dane śledzić losy Uli Cieplak (Julia Kamińska). Minęło dziesięć lat i oto jest, serial wraca na antenę TVN 7 już 5 października, a od minionego piątku pięć premierowych odcinków dostępnych do obejrzenia jest na platformie TVN Player. Co wydarzy się w kolejnej części "BrzydUli"? Oj, dzieje się!

Obejrzeliśmy pięć premierowych odcinków nowej "BrzydUli". Wątek z Violettką wymiata!

Akcja serialu dzieje się dziesięć lat po ostatnich wydarzeniach, czyli pokazie domu mody Febo&Dobrzański, podczas którego Marek (Filip Bobek) wyznał miłość Uli. Para wzięła ślub i doczekała się trójki dzieci: Kuby, Julki i rocznego Antosia. Główna bohaterka ostatnie lata spędziła w domu i spełniała się w roli matki. Kiedy zaczyna podejrzewać, że ukochany zdradza ją, robi wszystko, by wrócić do pracy i nad wszystkim czuwać. Pierwsze pięć odcinków nie daje nam odpowiedzi, czy Cieplak-Dobrzańska znów pokieruje firmą, ale jedno jest pewne, widzowie są zachwyceni, jednak niewierność Marka może irytować wielu.

'BrzdyUla' - TVN Player screen 'BrzdyUla' - TVN Player

Wątkiem, który do tej pory najbardziej przypadł widzom do gustu to luksusowe życie Violetty Kubasińskiej-Hu (Małgorzata Socha). Niegdyś zwykła sekretarka, dziś jest znaną celebrytką, która wyszła za chińskiego biznesmena.

Violetta jak zwykle klasa! Warto było czekać te dziesięć lat.

Ogień! To będzie serial roku!

Obejrzałam pierwszych pięć odcinków - chcę więcej!

Jak to w przypadku internautów bywa, nie wszyscy byli zachwyceni. Wiele osób zwróciło uwagę na czołówkę, która według nich jest "bez pomysłu".

Pierwszy odcinek kiepski, potem było lepiej, ale na czołówkę patrzeć nie mogę.

My nie możemy doczekać się kolejnych odcinków serialu!

