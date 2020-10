Monika Zamachowska należy do tego grona polskich gwiazd, które nie mają problemu z pokazywaniem życia prywatnego. Jakiś czas temu wpadła w odwiedziny do Jana Englerta oraz Beaty Ścibakówny i pokazała na swoim profilu, jak mieszka znane małżeństwo. Była prezenterka stacji TVP często publikuje fotki, na których pozuje z córką Zosią, a obserwatorzy gwiazdy uważają, że są do siebie bardzo podobne. Nastolatka 3 października świętuje swoje 16. urodziny, a jej mama już od samego rana starała się umilić jej ten wyjątkowy dzień.

Monika Zamachowska przygotowała córce urodzinowe śniadanie

Żona Zbigniewa Zamachowskiego obudziła córkę dosyć ciekawym śniadaniem. Jesteśmy pewni, że Monika miała jak najlepsze intencje, jednak wybór potrawy dosyć zaskakuje. Na zdjęciu, które udostępniła dziennikarka widzimy talerz, na którym leżą między innymi... parówki. Myślicie, że Zosia za nimi przepada? Trzeba przyznać, że jak na urodzinowe śniadanie to dosyć ciekawy wybór!

Córcia ma 16 lat. Nie wiem, kiedy i jak to się stało i nie bardzo się z tym zgadzam. Ale śniadanie do łóżka się należy... - napisała Zamachowska.

Pod zdjęciem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów Moniki, którzy dołączyli się do życzeń.

Śliczna, jak mama. Pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego!

Wszystkiego najlepszego dla córki.

Najlepsze życzenia dla duuużej córeczki i dla mamy serdeczne pozdrowienia - pisali mile.

A Wy chcielibyście takie śniadanie do łóżka?