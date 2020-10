W grudniu 2017 roku Weronika Rosati została mamą. Na świat przyszła jej córeczka, która otrzymała imię po idolce aktorki, Elizabeth (Taylor). Gwiazda do tej pory nie opublikowała wizerunku pociechy, co nie zmienia jednak faktu, że nie wrzuca do sieci zdjęć z dziewczynką. Sporo nowych treści z trzylatką pojawiło się na InstaStories Weroniki w piątek. 1 października bowiem jej córka po raz pierwszy poszła na zajęcia do przedszkola.

Weronika Rosati zrelacjonowała pierwszy dzień w przedszkolu Elizabeth

Aktorka bardzo ubolewa nad tym, że jej córka musi rozpoczynać edukację w czasach pandemii. Sama, pozostając jakiś czas z Elizabeth w placówce, miała na twarzy maseczkę. Na nagraniach opublikowanych w sieci widać. że trzylatka odnalazła się w gronie rówieśników, jednak w pewnym momencie podbiegła do mamy, krzycząc:

Mamo, mamo, boję się!

Weronika szybko uspokoiła pociechę i przekonywała ją, że chłopiec, który ją gonił, chciał po prostu się z nią pobawić. Oprócz wizyty na placu zabaw Elizabeth wykonała też rysunek, który miał przedstawiać (chyba) jabłko. Zachętą na pozostanie bez mamy w przedszkolu miał być lizak w kształcie misia.

Trzymamy kciuki za sukcesy Elizabeth w przedszkolu. Weronika kolejnymi z pewnością pochwali się w sieci.

