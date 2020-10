Natasza Urbańska wpadła do knajpy Wojewódzkiego. Ma nową fryzurę. Zmiana spora i zaskakująca!

O Nataszy Urbańskiej często mówi się jako o najbardziej niedocenionej polskiej artystce. Gwiazda świetnie radzi sobie na parkiecie i na scenie (w "Tańcu z Gwiazdami" i "Jak Oni Śpiewają?" zajęła drugie miejsce). Niestety, jej single nie zachwycają publiczności na tyle, by mogła cieszyć się sławą jak Cleo czy Beata Kozidrak. To na szczęście nie podcina jej skrzydeł i Natasza stale nagrywa covery, a na co dzień spełnia się w roli aktorki teatralnej (pracuje w Studio Buffo swojego męża). O życiu prywatnym nie mówi zbyt wiele, jednak na Instagramie można znaleźć wiele jej zdjęć. Do najnowszego zapozowała z Kubą Wojewódzkim.

PLOTEK: Natasza Urbańska poznała Janusza Józefowicza w wieku 13 lat. "Wierzyłam, że będzie moim mężczyzną"

Natasza Urbańska zmieniła fryzurę. Dobrze wygląda?

Do warszawskiej knajpy Kuby Wojewódzkiego wpadła niedawno Natasza Urbańska. Showman musiał oczywiście pochwalić się spotkaniem ze śpiewającą aktorką i opublikował wspólne zdjęcie w sieci.

Zbilansowane śniadanie. Jedna piękna kobieta. Jeden piękny mężczyzna. Zero tłuszczu - napisał.

Fani szybko zalali post komplementami w stronę Nataszy, jednak naszą uwagę zwróciła jej fryzura. Aktorka nieco ją zmieniła, decydując się na asymetryczną grzywkę. Jest ona krótka i zdecydowanie inna niż ta, do której przyzwyczaiła nas Sylwia Grzeszczak czy Viki Gabor.

Ceremonia otwarcia Eurowizji Junior 2019

Jak podoba Wam się Natasza w nowej wersji? Może zmiana wizerunku niesie ze sobą muzyczne nowości?

