Telewizja Polska obchodzi ważne święto. Dokładnie pięćdziesiąt lat temu, 2 października 1970 roku, TVP przedstawiło widzom nowy program - tzw. "Dwójkę". To właśnie wtedy swoją karierę w telewizji rozpoczęło gros popularnych do dzisiaj prezenterów. Pamiętacie, kto machał do odbiorców zza szklanego ekranu? Z okazji jubileuszu na Facebooku "Pytania na śniadanie" pojawiło się intrygujące zdjęcie. Archiwalna fotografia przedstawia zgraną ekipę dawnych prezenterów. Nie zabrakło Agaty Młynarskiej czy Katarzyny Dowbor.

REKLAMA

Dawne gwiazdy "Dwójki"

Te nazwiska znają niemalże wszyscy. Część prezenterów widocznych na opublikowanym w mediach społecznościowych zdjęciu już nie współpracuje z Telewizją Polską. Niektórzy zakończyli karierę w mediach, inni nadal są aktywnymi dziennikarzami bądź aktorami. Agata Młynarska, Katarzyna Dowbor czy Grażyna Torbicka od kilku dekad prężnie działają w polskim show-biznesie. Przypomnijmy sobie resztę dawnych gwiazd "Dwójki"!

Na facebookowym fanpejdżu "Pytania na śniadanie" pojawiła się sentymentalna fotografia z okazji 50-lecia programu drugiego TVP.

2 października 1970 roku, dokładnie 50 lat temu rozpoczęła nadawanie nasza kochana telewizyjna Dwójka. 50 lat z Państwem, spory kawałek życia - dziękujemy, że jesteście z nami, bo bez Was, jak mówi Tomasz Kammel, to naprawdę nie ma sensu. Pamiętacie wszystkich prezenterów Dwójki? Sentymentalne zdjęcie dla przypomnienia niektórych naszych gwiazd - dziękujemy Wam wszystkim.

Na archiwalnej fotografii można odnaleźć również Krzysztofa Lufta, Zofię Czernicką, Magdalenę Olszewską, Jarosława Kulczyckiego czy Katarzynę Walter.