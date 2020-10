Co prawda jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie na podsumowanie 2020 roku, ale zgodzicie się chyba z nami, że jednym z większych fenomenów ostatnich miesięcy w Internecie jest serial dokumentalny Netfliksa "Tiger King". Historia Joe'a Exotica i Carole Baskin z miejsca stała się ogromnym hitem na całym świecie i podzieliła internautów. Na jaw wychodzą nowe, szokujące fakty.

Carole Baskin zabiła męża?

Powiedzieć, że Joe Exotic jest postacią barwną, to jakby nie powiedzieć nic. Mężczyzna przez lata na wpół legalnie hodował dzikie koty, miał kilku mężów i paradował przed kamerą z bronią, a w międzyczasie nagrywał piosenki country. Na początku tego roku został aresztowany pod zarzutem usiłowania zamordowania Carole Baskin. Samozwańcza wybawicielka tygrysów również nie jest kryształowa. Jej działalność budzi kontrowersje, jednak jeszcze ciekawsze są plotki dotyczące jej pierwszego męża, który lata temu zniknął bez śladu. W sieci nie brakuje insynuacji, jakoby Baskin zamordowała go i rzuciła na pożarcie tygrysom.

Część internautów od razu podchwyciła szokujące plotki. Jak się okazuje, może być w nich ziarno prawdy. Kilka dni temu zagraniczne media obiegła informacja o tym, że policyjne psy wyczuły ludzkie szczątki w pobliżu posiadłości Carole Baskin.

Insynuowana zbrodnia miała miejsce ponad 20 lat temu. Większość śladów zbrodni najprawdopodobniej już dawno przepadła.

Nie znajdziemy ciała, ale gdyby Don hipotetycznie przeszedł przez maszynę do mięsa, to szukamy miękkich fragmentów kości, ubrania, a może zęba. Najlepszym scenariuszem jest znalezienie zęba lub kości, z których można odczytać DNA - zapowiedział funkcjonariusz policji.

Doniesienia o brutalnym przestępstwie Carole Baskin wydają się być coraz bardziej prawdopodobne. Tymczasem Amerykanka cieszy się nowo nabytym statusem celebrytki. Przyjęła nawet zaproszenie do programu "Dancing with the Stars". Decyzją widzów odpadła jednak już w drugim odcinku.