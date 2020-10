Antek Królikowski i Joanna Opozda wpadli w klubie na byłą aktora. Szybko oddali się amorom

Życie uczuciowe Antka Królikowskiego od dawna cieszy się dużym zainteresowaniem mediów. To nie dziwne. W końcu młody aktor ma na koncie medialne związki z takimi gwiazdami jak Laura Breszka czy Julia Wieniawa. Wiosną tego roku Królikowski rozstał się Katarzyną Dąbrowską. Szybko jednak znalazł pocieszenie w ramionach koleżanki z branży, Joanny Opozdy.

Antek Królikowski spotkał byłą na mieście

Jeśli wierzyć doniesieniom informatorów, to Joanna Opozda jest zazdrosna o byłe partnerki Antka Królikowskiego. Coś w tym może być. W końcu aktor usunął ze swojego instagramowego konta wszystkie wspólne zdjęcia z Katarzyną Dąbrowską. Ostatnio byli kochankowie wpadli na siebie w jednym ze stołecznych klubów.

Antek Królikowski i Joanna Opozda wpadli w klubie na byłą aktoraOtwórz galerię

Chyba każdy z nas wolałby unikać spotkań z eks. To jednak nie udało się Antkowi. Nic dziwnego, że cała sytuacja była bardzo niezręczna. I to na tyle, że aktor i prawniczka nawet się ze sobą nie przywitali. Szybko opuścili lokal. Incydent musiał najwyraźniej podnieść ciśnienie Joannie Opoździe. Obecni na miejscu paparazzi uwiecznili jej reakcję po wyjściu z klubu. Kobieta rzuciła się Antkowi na szyję i obdarowała go namiętnymi całusami.

Antek Królikowski i Katarzyna Dąbrowska byli ze sobą związani przez ponad rok. Wydawało się, że tworzą parę idealną. Wspólnie chadzali na bankiety, jednak stronili od wspólnych sesji zdjęciowych na okolicznościowej ściance. Sielanka nie trwała za długo. Wiosną tego roku Dąbrowska ogłosiła w mediach społecznościowych, że jest singielką.