Jennifer Lopez zaszalała z fryzurą. Ma włosy aż do... bioder. "Chcę wyglądać jak Ty. Nie spotkałam piękniejszej osoby"

Jennifer Lopez przez wielu uznawana jest za ikonę mody. 51-latka nie stroni od młodzieżowego i często ekstrawaganckiego stylu. Eksperymentuje zarówno z ubiorem, jak i wymyślnymi fryzurami, a w garderobie gwiazdy można znaleźć także polskie akcenty. Wokalistka na jednym z udostępnionych ostatnio w sieci nagrań pojawiła się w garniturze zaprojektowanym przez Magdę Butrym. Najnowszy wpis na Instagramie celebrytki zaskoczył już nie tylko Polaków, ale i cały świat. Jennifer na opublikowanej w mediach społecznościowych fotografii prezentuje się w długich włosach, które sięgają aż do... bioder!

Jennifer Lopez niczym Roszpunka

Czyżby jedna z topowych światowych celebrytek zapragnęła zostać główną bohaterką baśni braci Grimm? Jennifer Lopez wizualnie upodobniła się do Roszpunki, której cechą charakterystyczną były niebywale długie i gęste włosy. Amerykańska piosenkarka postawiła na iście dziewczęcy look. JLo pochwaliła się na Instagramie nową fryzurą, która zachwyciła internautów. Doczepione włosy gwiazdy sięgają aż do bioder, lecz wyglądają niezwykle naturalnie.

Jak na tę delikatną metamorfozę zareagowali fani Jennifer? Pod fotografią nagromadziło się gros pozytywnych opinii, a internauci zgodnie stwierdzili, że Lopez jest dla nich wizerunkową inspiracją.

Chcę wyglądać jak Ty. Nie spotkałam piękniejszej osoby.

Piękne włosy. Jesteś moją królową!

Bóg jest kobietą i nazywa się Jennifer Lopez - czytamy w komentarzach pod postem.

Trzeba przyznać, że Jennifer wygląda obłędnie. Jest jedną z gwiazd, które potrafią z umiarem korzystać z dostępnych na rynku "upiększaczy".