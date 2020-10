Agnieszka Kaczorowska myśli o drugim dziecku. Razem z mężem wybrali już nawet imię

Agnieszka Kaczorowska karierę zaczynała jako Bożenka w kultowym już "Klanie". W międzyczasie realizowała się też jako tancerka, co zaowocowało angażem w "Tańcu z Gwiazdami". Od jakiegoś czasu celebrytka jest też parentingową influencerką. Przyjście na świat córki Emilii zupełnie odmieniło jej życie. Młoda mama już myśli o drugim dziecku.

Agnieszka Kaczorowska planuje kolejne dziecko

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela w lipcu 2019 roku zostali rodzicami. Tancerka urodziła wtedy córkę. Emilia niedawno skończyła rok, ale młodzi rodzice już powoli planują powiększenie rodziny. Gwiazda otworzyła się na ten temat w rozmowie z "Twoim Imperium".

Chcielibyśmy, żeby Emilka miała rodzeństwo, ale jeszcze nie wiemy kiedy… Wszystko musimy mądrze poukładać i zaplanować. Nie chcemy tego robić spontanicznie – przyznała.

Co ciekawe, córka Kaczorowskiej i Peli początkowo miała być chłopcem. Wtedy też rodzice postanowili, że pierwsze dziecko nazwą Stefan. Plan jest jednak nadal aktualny. Jeśli tancerka urodzi syna, to para nazwie go właśnie tym imieniem.

Rok 2020 jest prawdziwym baby boom w polskim show-biznesie. Na świat przyszły pociechy między innymi Anny Lewandowskiej, Małgorzaty Rozenek i Barbary Kurdej-Szatan. Czyżby przyszły rok również miał upłynąć pod znakiem celebryckich ciąż i porodów? Czas pokaże!