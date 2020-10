Sandra Kubicka nie tak dawno poinformowała swoich fanów, że ma koronawirusa. Jak widać, choroba modelki na szczęście przebiegała szybko i lekko, bowiem celebrytka wróciła już do swoich dawnych obowiązków. Gdy tylko wyzdrowiała, postanowiła zadbać o swój wygląd i wybrała się do salonu fryzjerskiego, by oddać włosy w ręce profesjonalnych stylistów. Sandra zdecydowała się na delikatne cięcie i odświeżenie koloru. Teraz może pochwalić się nowym odcieniem blondu, w którym według internautów wygląda zniewalająco.

Sandra Kubicka prezentuje nowy kolor włosów

Mówi się, że nowa fryzura oznacza duże zmiany w życiu kobiety. Dewizę tę zdaje się potwierdzać Sandra Kubicka, która zaprezentowała na Instagramie odświeżony kolor włosów, przy okazji dodając wymowny wpis.

Nowy kolor, nowe życie, kto to? - pyta zaczepnie celebrytka.

Modelka ma za sobą rozstanie z partnerem, medialną przepychankę z córką byłego chłopaka i przeprowadzkę z USA do Polski. Jakby tego było mało, okazało się, że wynik jej testu na koronawirusa jest pozytywny. Sandra szybko wróciła do zdrowia i tym samym zakończyła pewien etap w swoim życiu. Czyżby nowa fryzura była przypieczętowaniem wielkich zmian? Pewne jest to, że delikatna metamorfoza celebrytki spodobała się jej fanom. Sami zobaczcie, jak Kubicka prezentuje się w takim odcieniu blondu.

Zobacz wideo Sandra Kubicka postawiła na cięcie i nowy kolor włosów!

W komentarzach pod opublikowanym przez modelkę filmikiem zaroiło się od komplementów.

The best cieniowanie. Dla mnie jedna z ładniejszych kobiecych fryzur.

Zniewalający efekt!

Dużo lepszy odcień blondu.

Widać, że żyjesz pełnią życia (nowego życia), gdy nie masz chłopaka.

A Wy jak oceniacie tę drobną przemianę celebrytki?