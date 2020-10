"Taniec z Gwiazdami". Sylwia Madeńska przeżywa występ z Mikołajem. Fani: Teraz ludzie mają wam współczuć?

Związek Sylwii Madeńskiej i Mikołaja Jędruszczaka jeszcze w programie "Love Island" budził wiele kontrowersji. Zarówno uczestnicy, jak i widzowie, zarzucali im "nieszczerość" i "udawanie uczuć" tylko po to, by zgarnąć główną nagrodę. Kiedy po zakończeniu show Polsatu okazało się, że parze nie chodziło jedynie o pieniądze, a ich związek zdał test normalnego życia, to złośliwe komentarze i uwagi na chwilę ucichły. Niestety, szybko wyszło na jaw, że była to tylko cisza przed burzą.

REKLAMA

Niedawno para poinformowała fanów, że zdecydowała się rozstać. Zaskoczenie było ogromne, szczególnie że Mikołaj i Sylwia tańczą razem w programie "Taniec z Gwiazdami".

Internauci komentują post Sylwii Madeńskiej

Sylwia Madeńska zamieściła obszerny post, w którym napisała, że bardzo denerwuje się przed odcinkiem "Tańca z Gwiazdami" i trudno będzie jej tańczyć z byłym parterem Mikołajem. Mimo to zapewnia widzów, że postara się być profesjonalna i nie uronić łzy.

Dokładnie za 24 godziny, przede mną chyba najtrudniejszy publiczny występ w całej dotychczasowej karierze. Kiedy w piątek o 20:00 w Polsacie będziecie oglądać "Taniec z Gwiazdami", postaram się, abyście zobaczyli jak zawsze uśmiechniętą i profesjonalną Sylwię. Jestem zawodową tancerką, ale jestem też człowiekiem i mam uczucia. Ostatnimi czasy moja samoocena była tak niska, że ciężko było mi normalnie funkcjonować. Mam nadzieje, że znajdę w sobie na tyle siły i determinacji, aby na piątkowym livie nie uronić nawet kropli łzy - napisała w poście.

Przechodzę obecnie najtrudniejszy okres w swoim życiu i nie jest mi łatwo, kiedy na oczach milionów telewidzów, przeżywam tak trudne chwile. Nie poddam się i obiecuję, że podołam temu wyzwaniu - zakończyła długi post.

Internauci zarzucają zarówno Sylwii, jak i Mikołajowi, kłamstwo i grę pod publikę. Uważają, że cały ich związek był od samego początku ustawką, a przeżywanie rozstania w mediach jest tylko kolejną zagrywką. Pod postem pojawiło się wiele krytycznych komentarzy.

Teraz ludzie mają wam współczuć ? Że się rozstaliście, a dalej tańczycie, żeby zarabiać ? Skoro dla was to takie trudne to ludzie nie powinni już głosować, abyście nie musieli się już ze sobą męczyć.

A ja jutro na ciebie nie zagłosuje niestety, ale tylko dlatego, żeby wyrwać cię od tego toksycznego typa - czytamy w komentarzach.

A jakie jest wasze zdanie? Czy także uważacie, że powinni zrezygnować z programu?