Carla Fernandes z "The Voice Kids" zdradziła, jak rodzice zareagowali na jej zdjęcia w bikini [KOŁO PLOTKA EXTRA]

Carla Fernandes to polsko-hiszpańsko-portugalska wokalistka, którą poznaliśmy dzięki programowi "The Voice Kids". Piosenkarka była gościem najnowszego odcinka "Koła Plotka", gdzie opowiedziała o tym, jak udaje jej się godzić karierę muzyczną ze szkołą, a także jaka była reakcja rodziców na jej fotki w bikini. Co jeszcze nam zdradziła? Obejrzyjcie "Koło Plotka Extra".

